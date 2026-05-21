Barcelona dan Manchester United, Perburuan Rashford Semakin Menuju Camp Nou

Barcelona dan Manchester United tengah bersaing untuk mendapatkan penandatanganan pemain berusia 28 tahun, Rashford. Barcelona memiliki opsi pembelian senilai 30 juta euro, namun belum mau langsung menebus klausul tersebut. Sementara itu, Real Madrid disebut ikut memantau situasi Rashford setelah penunjukan Jose Mourinho, sementara Aston Villa juga siap bergerak jika negosiasi Barcelona gagal.

Rashford tampil impresif selama menjalani masa peminjaman di Barcelona musim ini. Penyerang berusia 28 tahun itu mencatatkan 14 gol dan 14 assist dari 48 pertandingan di semua kompetisi.

Catatan tersebut terasa semakin spesial karena Rashford tidak selalu menjadi starter reguler di bawah racikan Flick. Meski begitu, kontribusinya tetap dianggap besar dalam perjalanan Barcelona musim ini. Performa apik itu membuat Rashford ingin bertahan permanen di Camp Nou. Dalam klausul peminjamannya, Barcelona sebenarnya memiliki opsi pembelian senilai 30 juta euro.

Namun, Barcelona belum mau langsung menebus klausul tersebut. Klub asal Catalunya itu disebut masih mencoba mencari formula transfer lain agar pembayaran kepada Manchester United bisa lebih ringan. Situasi ini sempat membuka peluang bagi klub lain masuk dalam perburuan. Real Madrid disebut ikut memantau situasi Rashford setelah penunjukan Jose Mourinho, sementara Aston Villa juga siap bergerak jika negosiasi Barcelona gagal.

Meski begitu, kabar terbaru justru semakin mengarah ke Camp Nou. Jurnalis Matteo Moretto mengungkapkan bahwa Hansi Flick sudah memberikan persetujuan penuh agar Rashford dipermanenkan Barcelona. Pemain asal Inggris itu juga bersedia melakukan pengorbanan secara finansial demi bertahan. Sekarang Barcelona harus mencari jalan untuk melanjutkan pembicaraan dengan Manchester United.

Kata ‘permanen’ menjadi sinyal penting. Flick disebut tidak ingin Rashford kembali hanya dengan status pinjaman musim depan, melainkan dibeli sepenuhnya. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano, juga mengonfirmasi bahwa Rashford sebenarnya sudah mencapai kesepakatan personal dengan Barcelona. Aston Villa akhirnya mengakhiri penantian panjang selama 30 tahun tanpa trofi dengan cara luar biasa.

