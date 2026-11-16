Barcelona dan Limak Sepakat Selesaikan Renovasi Stadion Camp Nou

Barcelona dan Limak mencapai kesepakatan final untuk menyelesaikan peninggian atap Stadion Spotify Camp Nou, dengan investasi 300 juta euro dan target selesai paruh kedua 2028.

Klub sepak bola Barcelona dan perusahaan kontraktor asal Turki, Limak, telah mencapai kesepakatan resmi untuk menyelesaikan proses peninggian atap Stadion Spotify Camp Nou. Kesepakatan ini menandai akhir dari periode ketidakpastian yang sempat mengancam kelancaran proyek renovasi megah tersebut. Para investor klub telah memberikan persetujuan penuh terhadap rencana akhir proyek ini, yang merupakan hasil negosiasi intensif selama beberapa bulan terakhir. Langkah ini memastikan kelanjutan proyek infrastruktur besar yang memiliki nilai strategis tinggi bagi perekonomian klub.

Konfirmasi Investasi dan Dana Investor

Para investor Barcelona secara resmi telah menyetorkan dana tambahan sebesar 300 juta euro sebagai penambahan dari pinjaman yang ada. Penyetoran dana ini disahkan dalam Rapat Umum Biasa Barcelona yang diselenggarakan pada tanggal 19 September lalu. Jumlah investasi ini mencerminkan kepercayaan penuh para pemodal terhadap keberhasilan proyek renovasi stadion. Dana tersebut akan digunakan untuk menuntaskan pekerjaan renovasi yang tersisa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kesepakatan baru.

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Perusahaan Limak akan melanjutkan pekerjaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou setelah dana tambahan ini masuk ke dalam rekening proyek. Persetujuan investor merupakan prasyarat utama sebelum pelaksanaan fisik pekerjaan renovasi dapat berjalan maksimal. Kondisi finansial yang stabil ini memberikan fondasi kuat bagi kelancaran operasional konstruksi di lapangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Barcelona berhasil mengatasi hambatan birokrasi dan keuangan dalam proyek berbiaya besar ini.

Mekanisme Renovasi dan Jadwal Pekerjaan

Proses pengangkatan atap stadion dijadwalkan dilaksanakan segera setelah musim kompetisi saat ini berakhir. Jadwal ini telah disepakati bersama dan tertuang secara eksplisit dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pekerjaan fisik pemasangan atap akan dimulai tanpa penundaan lebih lanjut untuk menjaga kesinambungan proyek. Meskipun tanggal pasti dimulainya pekerjaan belum ditetapkan secara rinci, persiapan logistik dan teknis sudah dalam tahap akhir.

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Estimasi penyelesaian keseluruhan proyek renovasi atap ditetapkan akan selesai pada paruh kedua musim 2027-2028. Target waktu ini memberikan gambaran jelas tentang jangka panjang komitmen Barcelona untuk memiliki stadion dengan kapasitas dan fasilitas terbaik. Proses pengangkatan atap ini melibatkan manipulasi struktur seberat 3 ribu ton yang merupakan elemen kunci dari desain baru stadion. Kecepatan dan presisi dalam pelaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan jadwal ini.

Posisi Stakeholder dan Peran Subkontraktor

Meskipun hubungan antara perusahaan Limak dan klub Barcelona sempat mengalami pasang surut akibat ketegangan terkait jadwal waktu pengerjaan, pada akhirnya pengertian bersama yang menang. Keadaan tidak sampai pada penggantian perusahaan kontraktor, sebuah opsi yang sejak awal telah dimasukkan Barcelona ke dalam solusi-solusi alternatif. Opsi penggantian tersebut memungkinkan jika terjadi pelanggaran komitmen yang serius dari pihak kontraktor utama. Namun, kesepakatan final ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak mampu menyelesaikan konflik internal tanpa mengganggu ekosistem proyek.

Perusahaan Limak akan menuntaskan proyek utama, tetapi hal itu tidak berarti tidak menggunakan perusahaan subkontraktor lain selama tahap ini. Penggunaan subkontraktor memang sudah diperkirakan sejak awal, sebagaimana telah diterapkan pada tahap-tahap sebelumnya dalam proyek renovasi. Hal ini menunjukkan bahwa model manajemen proyek Barcelona mengizinkan kolaborasi dengan berbagai pihak ahli untuk efisiensi maksimal. Struktur manajemen proyek yang fleksibel ini membantu mempercepat penyelesaian pekerjaan di berbagai sektor konstruksi.

Dampak Finansial dan Langkah Ke Depan

Pendapatan yang sudah mulai dihasilkan Stadion Spotify Camp Nou dengan kapasitas saat ini sebesar 62.652 penonton mendapat kepuasan dari para investor. Sebagai contoh, pendapatan dari laga El Clasico terakhir di LaLiga melawan Real Madrid mencapai 19,1 juta euro. Angka ini memperkuat keyakinan investor bahwa rencana-rencana yang telah disetujui akan memungkinkan tercapainya peningkatan pendapatan yang diharapkan dengan mudah. Potensi pendapatan dari pertandingan besar lainnya juga menjadi indikator positif bagi keberlanjutan proyek renovasi.

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Penyelesaian pembangunan toko baru Barcelona dan museum baru merupakan elemen utama untuk mendorong pertumbuhan pendapatan tambahan. Proses ini tidak lebih dari sebuah manuver untuk mengangkat struktur seberat 3 ribu ton agar stadion kembali berfungsi penuh. Saat ini sedang dilakukan penyelesaian akhir pada desain interior kedua fasilitas tersebut, dan diperkirakan keduanya akan siap beroperasi pada awal tahun 2027. Kesiapan fasilitas komersial ini akan memberikan dampak signifikan terhadap arus kas klub di masa depan.

Klub telah memesan Stadion Olimpiade Lluis Companys di Montjuic untuk digunakan selama musim 2027-2028 sebagai lokasi sementara. Langkah ini diambil dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, karena perkiraan saat ini menunjukkan bahwa tim sebenarnya akan sudah mampu menjalani paruh kedua musim tersebut di Stadion Spotify Camp Nou. Perpindahan sementara ini hanya untuk masa paruh pertama musim 2027-2028. Pengosongan suporter dan perolehan izin dari pemerintah kota menjadi pertimbangan logistik yang kompleks dalam proses transisi ini.

Sayap kotak VIP ganda, yang menjadi permata mahkota proyek dari segi pendapatan yang dihasilkan, akan siap beroperasi dengan kapasitas penuh selama musim 2028-2029. Fasilitas mewah ini akan ditutup dengan menjadi tuan rumah final Liga Champions Eropa setelah berlalunya 30 tahun sejak final terakhir. Final terakhir yang digelar di stadion klub Catalan tersebut mempertemukan Manchester United dan Bayern Munich. Target ambisius ini menandakan Barcelona kembali ke puncak infrastruktur sepak bola global.