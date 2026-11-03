Barcelona Batalkan Target Willian Pacho, Deco Tidak Ajukan Penawaran

Barcelona mengkonfirmasi tidak akan mengejar bek Paris Saint-Germain Willian Pacho meski sedang mencari penguatan lini belakang. Keputusan ini diambil meski ada rumor tawuran 80 juta euro.

Barcelona telah resmi menolak untuk memproses negosiasi transfer bek Paris Saint-Germain, Willian Pacho, selama jendela transfer musim dingin yang akan datang. Klub Katalan ini secara tegas mengkonfirmasi bahwa nama bek berusia 25 tahun tersebut tidak lagi masuk dalam daftar prioritas strategis mereka untuk penguatan skuad inti pada Januari mendatang.

Informasi Resmi Menyanggah Rumor Transfer

Mateo Moretto, jurnalis terpercaya yang mengonsolidasi informasi mengenai transfer sepak bola, memberikan penegasan langsung kepada jaringan DAZN Spanyol. Ia menjelaskan dengan jelas bahwa peminatan Barcelona terhadap Pacho telah sepenuhnya pupus. Pernyataan ini secara langsung membantah sejumlah laporan sebelumnya yang mengaitkan klub tersebut dengan bek asal Ekuador ini.

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Menurut analisis Moretto, pemain yang saat ini membela Paris Saint-Germain tersebut sama sekali tidak termasuk dalam opsi tawaran yang tersedia di meja negosiasi. Status Pacho telah diubah dari calon target potensial menjadi pemain yang tidak merepresentasikan solusi realistis bagi manajemen Barcelona pada tahap pengembangan strategi skuad saat ini.

Latar Belakang Ketertarikan Awal Barcelona

Ketertarikan awal Barcelona terhadap Willian Pacho bermula dari situasi krisis cedera di lini belakang tim. Direktur olahraga Barcelona, Deco, sebelumnya dikabarkan sedang serius mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran finansial bernilai 80 juta euro. Angka tersebut dimaksudkan untuk mengamankan jasa bek tersebut selama bursa transfer musim dingin bulan Januari.

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Keputusan untuk mengejar Pacho muncul karena pelatih Hansi Flick melihat adanya celah strategis dalam posisi bek tengah. Kekurangan jumlah pemain di posisi krusial ini telah terasa sejak awal musim. Flick membutuhkan pemain yang mampu memberikan kestabilan dan opsi baru di pertahanan tengah yang selama ini terasa rapuh.

Kesesuaian Profil Pemain dengan Strategi Teknis

Di antara berbagai nama yang dipertimbangkan, Willian Pacho menonjol karena profil permainannya yang sangat spesifik. Bek asal Ekuador ini memiliki keunggulan menggunakan kaki kiri, sebuah atribut yang sangat dibutuhkan oleh Barcelona. Keterampilan ini dianggap penting untuk dapat bermain berdampingan secara efektif dengan Pau Cubarsi.

Perpaduan antara Pacho dan Cubarsi dinilai dapat menciptakan keseimbangan pertahanan yang lebih solid. Barcelona saat ini membutuhkan pemain yang mampu mengisi celah strategis yang telah teridentifikasi oleh tim teknis mereka. Namun, profil ini akhirnya tidak cukup untuk mendorong manajemen melakukan eksekusi pembayaran sebesar 80 juta euro.

Riwayat Karir Pacho dan Dampak Keputusan

Willian Pacho bergabung dengan Paris Saint-Germain dari Eintracht Frankfurt pada bulan Agustus 2024. Nilai dasar transfer saat itu tercatat sebesar 40 juta euro. Sejak saat itu, bek tersebut telah mengemas prestasi dengan tampil dalam 107 pertandingan untuk tim Prancis. Keputusan Barcelona untuk mundur dari negosiasi ini menutup babak spekulasi tentang perpindahan pemain berbakat tersebut ke Camp Nou.