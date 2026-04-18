Barca Legends Taklukkan DRX Legends 3-0 dalam Duel Nostalgia Clash of Legends

Barca Legends tampil perkasa mengalahkan DRX Legends dengan skor 3-0 dalam pertandingan sportainment Clash of Legends di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol-gol dicetak oleh Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Christian Tello.

Pertandingan sportainment bertajuk Clash of Legends yang mempertemukan Barca Legends melawan DRX Legends, sukses memukau ribuan penonton di Stadion Gelora Bung Karno , Jakarta, pada Sabtu malam, 18 April 2026. Dalam laga yang sarat nostalgia para legenda sepak bola, Barca Legends berhasil meraih kemenangan telak tiga gol tanpa balas.

Sejak peluit dibunyikan, Barca Legends langsung menunjukkan dominasinya. Mereka menerapkan strategi umpan-umpan pendek yang cepat dan efektif, bertujuan untuk membongkar rapatnya pertahanan DRX Legends yang dijaga oleh kiper tangguh, Sebastian Frey, serta dikomandoi oleh bek legendaris, Fabio Cannavaro. Skema serangan Barca Legends akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-34. Sebuah umpan silang matang dari Juan Pablo Sorin berhasil disambut dengan sundulan terukur oleh Rivaldo. Tanpa pengawalan ketat, penyerang asal Brasil itu berhasil meluncurkan bola ke pojok gawang Frey, membuka keunggulan bagi Barca Legends.

DRX Legends, yang diperkuat sejumlah nama besar seperti Keisuke Honda, Franck Ribery, dan Irfan Bachdim di lini serang, berusaha untuk bangkit setelah tertinggal. Berbagai upaya dilakukan untuk menyamakan kedudukan, termasuk sejumlah pergantian pemain yang diharapkan dapat memberikan suntikan energi baru. Namun, pertahanan solid Barca Legends yang digalang oleh Vitor Baia di bawah mistar gawang, terbukti sulit ditembus. Para pemain DRX Legends kerap kali menemui jalan buntu saat mencoba menembus lini pertahanan yang terorganisir dengan baik.

Pada menit ke-52, Barca Legends kembali berhasil menambah keunggulan. Jonathan Soriano, yang berhasil lepas dari jebakan offside, mendapatkan bola di area pertahanan DRX Legends. Dengan tenang, ia berhasil mengecoh Sebastian Frey dalam duel satu lawan satu dan menceploskan bola ke gawang kosong, mengubah skor menjadi 2-0.

Tak berhenti sampai di situ, gelombang serangan Barca Legends terus menghadirkan ancaman. Pesta gol Barca Legends ditutup pada menit ke-68. Berawal dari pergerakan apik di sisi kiri lapangan, Christian Tello melepaskan tendangan keras yang tak mampu diantisipasi oleh Sebastian Frey. Bola meluncur deras ke dalam gawang, mengukuhkan kemenangan tiga gol tanpa balas bagi Barca Legends.

Kemenangan ini disambut meriah oleh para penggemar yang memadati Stadion GBK, menyaksikan aksi-aksi memukau dari para legenda yang pernah menghiasi layar kaca mereka. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia, tetapi juga menunjukkan bahwa semangat kompetisi dan kualitas permainan para legenda sepak bola masih tetap terjaga. Laga ini membuktikan sportainment dapat menjadi tontonan menarik yang memadukan unsur olahraga dan hiburan dengan sempurna.

Susunan pemain DRX Legends dalam pertandingan ini adalah Sebastian Frey (PG); Fabio Cannavaro, John Arne Riise, Ismed Sofyan, Michel Salgado; Claude Makelele, David Silva, Alessandro Del Piero; Keisuke Honda, Franck Ribery, Irfan Bachdim. Sementara itu, tim Barca Legends diperkuat oleh Jesus Angoy (PG); Marc Valiente, Fernando Navarro, Martin Montoya, Juan Pablo Sorin; Andreu Fontas, Phillip Cocu, Marc Crosas; Sergi Barjuan, Rivaldo, Javier Saviola.

Penting untuk dicatat bahwa konten ini dilarang keras untuk diambil, dilakukan crawling, atau pengindeksan otomatis untuk keperluan kecerdasan buatan (AI) tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA. Hal ini demi menjaga hak cipta dan integritas konten berita





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clash Of Legends Barca Legends DRX Legends Sepak Bola Legenda Gelora Bung Karno

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clash of Legends: Daftar Pemain Barcelona dan DRX World Legends, Ada eks Pelatih Timnas IndonesiaSaksikan Clash of Legends 2026 di GBK Jakarta, laga persahabatan penuh bintang antara Barcelona Legends dan DRX World Legends.

Read more »

Jelang Clash of Legends 2026: Ronaldo Nazario Fokus pada Peran Manajer Tim DRX World LegendsRonaldo Nazario siap pimpin DRX World Legends di laga persahabatan Clash Of Legends 2026, ungkap kondisi fisik dan rencana mainnya.

Read more »

Ribuan Personel Gabungan Amankan Laga Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBKKepolisian Resor Jakarta Pusat mengerahkan 1.647 personel gabungan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton dalam laga akbar Clash of Legends yang mempertemukan Barcelona Legends melawan DRX World Legends pada Sabtu, 18 April 2026, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pengamanan meliputi penyebaran personel di berbagai titik vital stadion dan sekitarnya, serta penerapan rekayasa lalu lintas situasional untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Masyarakat diimbau mencari jalur alternatif dan suporter diminta menjaga ketertiban serta tidak membawa barang terlarang.

Read more »

Link Live Streaming Clash of Legends: Barcelona Legends Vs DRX World LegendsBerikut ini adalah info penayangan laga Clash of Legends antara Barcelona Legends vs DRX World Legends malam ini, Sabtu (18/4/2026).

Read more »

Barcelona Legends Bantai DRX World Legends 3-0, Rivaldo Cetak Gol PembukaBarcelona Legends meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas DRX World Legends dalam laga persahabatan. Gol-gol dicetak oleh Rivaldo, Jonathan, dan Cristian Tello, sementara DRX World Legends mengandalkan David Silva dan Franck Ribery yang menampilkan permainan menarik meski akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya.

Read more »

Read more »