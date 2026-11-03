Barantin Perkuat Diplomasi dengan GACC China untuk Ekspor Sarang Burung Walet

Badan Karantina Indonesia melanjutkan perundingan dengan otoritas China guna membuka kembali akses pasar ekspor sarang burung walet bagi perusahaan yang tertangguhkan, meski penangguhan resmi masih berlaku hingga saat ini.

Badan Karantina Indonesia ( Barantin) terus memperkuat diplomasi dagang dengan otoritas kepabeanan China (GACC) untuk menyelamatkan sektor ekspor sarang burung walet. Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa proses negosiasi teknis masih berlangsung intensif untuk meninjau kembali status perusahaan eksportir yang saat ini menghadapi hambatan perdagangan.

Mekanisme Diplomasi GACC China untuk Pasar Ekspor

Upaya reopening akses pasar China ini dilakukan melalui serangkaian perundingan formal yang bertujuan menyelesaikan sengketa standar mutu yang mengancam kelangsungan industri lokal. Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa timnya sedang melakukan cocok-cocokan persyaratan teknis secara berkelanjutan dengan otoritas GACC China di Jakarta. Proses diplomasi ini dirancang agar dapat membuka kembali pintu pasar bagi perusahaan yang terkena penangguhan sekaligus memberikan peluang adil bagi eksportir baru yang sudah memenuhi seluruh kriteria. Meskipun perundingan sedang berjalan, Abdul Kadir Karding memastikan bahwa status penangguhan terhadap sejumlah eksportir sarang burung walet Indonesia secara resmi masih berlaku dan belum dicabut.

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Posisi Pemerintah dalam Penegakan Standar Ekspor

Kementerian Perdagangan dan otoritas karantina menempatkan standar keselamatan produk sebagai prioritas utama dalam menjaga reputasi komoditas di mata pembeli internasional. Langkah penguatan pengawasan internal terhadap perusahaan eksportir di dalam negeri menjadi strategi kunci untuk mencegah新增nya daftar hitam akibat ketidakpatuhan standar negara tujuan. Abdul Kadir Karding menekankan bahwa penertiban ketat ini bersifat preventif untuk menghindari tindakan pembatasan yang lebih luas dan drastis dari otoritas China. Pemerintah bertindak sebagai regulator yang memastikan setiap produk yang keluar dari wilayah Indonesia telah lolos audit kualitas menyeluruh sebelum sampai ke konsumen akhir.

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Dampak Nyata Terhadap Kinerja Ekspor Nasional

Penangguhan ekspor ini terjadi setelah audit GACC pada Juli 2026 menemukan sejumlah penyimpangan teknis dalam rantai pasok sarang burung walet. Temuan tersebut mencakup kandungan aluminium yang melebihi batas aman, serta masalah dalam ketertelusuran bahan baku hingga fasilitas rumah walet. Sebagai respons terhadap temuan audit tersebut, Barantin telah mewajibkan pengujian awal kandungan aluminium dan membentuk kelompok kerja teknis bersama GACC untuk mempercepat penyelesaian masalah. Kegiatan ekspor sebenarnya tidak sepenuhnya terhenti karena perusahaan yang memenuhi persyaratan tetap dapat mengirimkan barang, seperti yang terbukti dengan pelepasan kargo dari Banten pada 21 Agustus 2026.

Proyeksi Data Ekonomi dan Langkah Strategis Selanjutnya

Nilai ekonomi yang dipertaruhkan dalam sengketa standar mutu ini sangat signifikan bagi neraca perdagangan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa nilai ekspor sarang burung walet ke China pada semester I 2026 mencapai 172,15 juta dolar AS atau sekitar Rp3,13 triliun dengan volume 186,8 ton. Angka ini mencatat penurunan sekitar 4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, meskipun China tetap menjadi destinasi utama. Kontribusi China sangat vital mengingat nilai ekspor sepanjang 2025 mencapai 380,20 juta dolar AS atau sekitar Rp6,90 triliun yang setara dengan 80,15 persen dari total nilai ekspor komoditas tersebut. Dengan perbaikan sistem pengawasan dan kelanjutan perundingan, Barantin berupaya memastikan perusahaan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses pasar China serta mencegah penangguhan serupa pada masa mendatang.