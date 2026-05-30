Bappenas Tekankan Pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan

Bappenas menekankan integrasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam seluruh siklus pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan, dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan mengacu pada RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.

Bappenas menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial sebagai perspektif integral dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Jakarta, Sabtu. Pungkas Bahjuri Ali menekankan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial tidak boleh diposisikan sebagai agenda sektoral semata melainkan merupakan fondasi penting untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bappenas secara konsisten memperkuat agenda ini sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Tujuan utama adalah memastikan bahwa kelompok rentan, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses yang setara terhadap berbagai aspek pembangunan, termasuk partisipasi aktif, kontrol atas sumber daya, serta manfaat yang adil dari setiap program pembangunan. Pentingnya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial ini juga selaras dengan visi pembangunan jangka panjang dan menengah Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Pungkas Bahjuri Ali juga menyoroti peran strategis organisasi masyarakat sipil (OMS) sebagai mitra vital pemerintah. OMS memiliki kapabilitas untuk memperkuat kualitas dan meningkatkan efektivitas pembangunan melalui pengalaman lapangan yang luas serta jejaring komunitas yang kuat, sehingga dapat menjembatani kebutuhan riil masyarakat dan memastikan proses perumusan kebijakan lebih responsif.

Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Bappenas, Qurrota A'yun, menambahkan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial harus menjadi elemen integral dalam seluruh proses perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan keterlibatan aktif OMS, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dalam pengambilan keputusan pembangunan. Studi ini memvalidasi berbagai upaya yang sedang disiapkan pemerintah melalui regulasi dan strategi pelibatan pemangku kepentingan.

Saat ini, salah satu proses yang sedang didorong adalah penyusunan rencana intervensi pembangunan yang lebih operasional untuk menerjemahkan usulan masyarakat, yang seringkali disampaikan melalui OMS, ke dalam bahasa perencanaan pembangunan yang aplikatif agar perangkat daerah lebih mudah mengimplementasikan upaya pengarusutamaan gender dan inklusi sosial secara sistematis dan berkelanjutan. Namun, studi baseline yang dilakukan oleh Palmira Permata Bachtiar, peneliti senior SMERU, menemukan beberapa tantangan seperti partisipasi OMS dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang masih terbatas, termasuk partisipasi OMS dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi yang masih rendah, dan kelompok disabilitas belum mendapatkan akses serta akomodasi yang memadai dalam proses perencanaan formal.

Terbitnya Surat Edaran Partisipasi Masyarakat (SE Parmas) pada Januari 2026 menjadi perkembangan positif yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi inklusif dalam perencanaan pembangunan





