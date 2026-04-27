Bappenas Fokus pada Sektor Produktif untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa percepatan pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana banjir dan longsor akan difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Target pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2027 adalah 3,8-4,1 persen.

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas ) mengumumkan fokus utama percepatan pemulihan ekonomi Aceh pasca bencana banjir dan longsor yang melanda pada akhir November 2025.

Fokus tersebut tertuju pada sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian Aceh, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta perdagangan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, saat menjadi pembicara dalam Aceh Economic Forum yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Aceh, di Banda Aceh, Senin. Bappenas mencatat bahwa bencana tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi Aceh sebesar -1,61 persen secara tahunan (year-on-year) pada triwulan IV tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Aceh sepanjang tahun 2025 juga mengalami perlambatan menjadi 2,97 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan 4,46 persen pada tahun 2024. Untuk mengatasi hal ini, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 3,8-4,1 persen pada tahun 2027, dengan perbaikan indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Strategi pemulihan yang diusung meliputi penguatan infrastruktur ekonomi seperti pasar, pergudangan, dan logistik untuk menjamin kelancaran rantai pasok dan stabilitas ekonomi lokal. Selain itu, pemulihan mata pencaharian masyarakat juga menjadi prioritas utama.

Medrilzam memaparkan tujuh strategi utama yang akan diterapkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pertama, rekonstruksi berbasis ketahanan multi-bahaya dan adaptasi terhadap perubahan iklim, yang melampaui kondisi sebelum bencana. Kedua, perencanaan dan penganggaran berbasis risiko. Ketiga, prioritas pada infrastruktur ekonomi kritis seperti pemulihan pasar induk, sentra distribusi pangan, gudang logistik, dan akses transportasi.

Keempat, penguatan ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi jalur distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan, dan digitalisasi sistem logistik. Kelima, penerapan skema pembiayaan inovatif dengan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta instrumen keuangan lainnya. Keenam, tata kelola dan kemitraan multi-pihak antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketujuh, sinkronisasi rehabilitasi fisik dengan dukungan modal kerja, fasilitasi UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Medrilzam menekankan pentingnya pemulihan fungsi pasar dan distribusi secara cepat, stabilnya pasokan dan harga, peningkatan ketahanan infrastruktur ekonomi terhadap risiko bencana, serta percepatan pemulihan ekonomi berbasis UMKM. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pondasi keuangan dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia memberikan contoh permasalahan pengelolaan sampah, di mana dana yang seharusnya masuk ke pemerintah daerah justru habis di tingkat pengumpul, padahal seharusnya menjadi sumber PAD.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi peningkatan PAD dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta retribusi lainnya. Lebih lanjut, Medrilzam menegaskan bahwa rantai pasok dan distribusi merupakan kunci untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Penguatan daya beli masyarakat melalui pemulihan mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi prioritas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara APBN, APBD, perbankan, dan skema alternatif dalam pembiayaan pemulihan ekonomi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pemulihan





