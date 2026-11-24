Bappebti mengonfirmasi legalitas jual beli emas digital sejalan Fatwa DSN-MUI Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 dengan syarat emas fisik tersedia dan kadar minimal 99,9 persen untuk melindungi konsumen.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ( Bappebti) Kementerian Perdagangan resmi menegaskan bahwa transaksi jual beli emas fisik secara digital adalah praktik yang diperbolehkan selama memenuhi standar peraturan perdagangan dan prinsip syariah. Langkah penguatan regulasi ini dilakukan sebagai respons atas penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026, yang secara resmi ditetapkan pada 29 September 2026.

Keselarasan Regulasi Bappebti dan DSN-MUI

Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya menjelaskan bahwa keberadaan fatwa dari DSN-MUI berfungsi sebagai pelengkap krusial bagi Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2025. Jika peraturan teknis dari Bappebti mengatur mekanisme operasional perdagangan emas digital, maka fatwa dari DSN-MUI memberikan panduan mendalam mengenai aspek kepatuhan syariah.

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Kedua dokumen regulasi ini memiliki penekanan yang sama dan saling melengkapi mengenai tiga pilar utama, yaitu kejelasan identifikasi emas yang diperdagangkan, jaminan kepemilikan penuh oleh pelanggan, serta hak mutlak konsumen untuk menerima emas fisik jika diinginkan. Tirta Karma Senjaya menegaskan bahwa integrasi kedua panduan ini menciptakan ekosistem transaksi yang lebih transparan dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Ketarat Emas dan Kewajiban Persediaan Fisik

Menurut ketentuan yang berlaku, emas yang menjadi objek transaksi jual beli digital wajib memiliki wujud fisik yang nyata. Emas tersebut harus diketahui keberadaannya secara spesifik, memiliki gramasi yang akurat, dimiliki secara penuh oleh penjual, serta dapat diserahterimakan sesuai prosedur yang ditentukan.

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Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2025 menetapkan bahwa emas yang diperdagangkan secara digital harus tersedia sepenuhnya dalam bentuk fisik. Hal ini berarti transaksi emas digital bukan sekadar pencatatan angka di dalam aplikasi perangkat lunak, melainkan didukung oleh keberadaan aset emas fisik yang nyata di mana kepemilikannya dapat dibuktikan secara hukum oleh pelanggan.

Lebih lanjut, emas yang disimpan atau disimpan dalam perantara wajib memiliki kadar paling rendah 99,9 persen. Pedagang juga wajib memiliki persediaan emas dengan rasio minimal satu banding satu terhadap jumlah emas yang diperjualbelikan kepada konsumen, sehingga menjamin bahwa setiap unit emas digital yang dibeli memiliki backing fisik yang setara.

Mekanisme Serah Terima dan Hak Konsumen

Kejelasan mengenai mekanisme serah terima menjadi poin penting dalam regulasi baru ini. Nawandaru Dwi Putra, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, menjelaskan bahwa pencatatan kepemilikan emas secara elektronik dapat dianggap sebagai bentuk serah terima secara hukum.

Ketentuan ini berlaku sepanjang emas tercatat dengan jelas pada rekening pelanggan dan pelanggan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan transaksi atas aset tersebut. Dengan demikian, hak kepemilikan digital diakui secara hukum selama ada kesesuaian data antara catatan elektronik dan fisik emas yang tersimpan.

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Selain mengatur objek transaksi, Fatwa DSN-MUI Nomor 168/DSN-MUI/IX/2026 juga memuat ketentuan rinci mengenai pengalihan dan penarikan emas fisik. Pemilik emas, baik pedagang maupun pelanggan, diperbolehkan mengalihkan kepemilikannya melalui metode penjualan, hibah, atau cara lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imbauan Resmi Bappebti untuk Masyarakat

Dengan adanya keselarasan antara regulasi teknis Bappebti dan fatwa keagamaan DSN-MUI, masyarakat kini memiliki pedoman yang jauh lebih jelas dan komprehensif untuk melakukan transaksi emas digital. Kedua lembaga ini sepakat bahwa transparansi informasi adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap instrumen investasi digital ini.

Bappebti secara tegas mengimbau seluruh masyarakat agar bertransaksi hanya melalui pedagang emas digital yang telah memperoleh persetujuan resmi dari Bappebti. Konsumen juga didorong untuk memahami secara detail mengenai ketentuan biaya administrasi, mekanisme penarikan emas fisik, dan catatan kepemilikan sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi investasi.