Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menyalurkan 7,7 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 2023 hingga 2025. Langkah ini menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional serta memperkuat daya beli masyarakat.

Bapanas Salurkan 7,7 Juta Ton Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) Sepanjang 2023-2025 untuk Stabilisasi Pangan , Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) berhasil menyalurkan 7,7 juta ton Cadangan Beras Pemerintah ( CBP ) dari 2023 hingga 2025.

Langkah ini menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional serta memperkuat daya beli masyarakat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) berhasil menyalurkan 7,7 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 2023 hingga 2025. Langkah ini menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional serta memperkuat daya beli masyarakat. (AntaraNews)(CBP) mencapai 7,7 juta ton selama periode 2023 hingga 2025.

Penyaluran masif ini bertujuan utama menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen. Upaya ini juga sekaligus memperkuatInisiatif pemerintah ini juga bertujuan memberikan bantalan ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, program ini meningkatkan akses terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau. Berbagai program penyaluran terus dilakukan secara konsisten.

Total Cadangan Beras Pemerintah yang telah disalurkan dalam rentang tahun 2023 sampai 2025 mencapai 7,75 juta ton. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyaluran ini mencerminkan respons cepat terhadap kebutuhan pasar dan masyarakat. Pada tahun 2023, penyaluran CBP mencapai 2,76 juta ton, menunjukkan awal dari program stabilisasi yang intensif.

Angka ini kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024, dengan total 3,37 juta ton beras yang didistribusikan. Peningkatan ini menandakan eskalasi kebutuhan atau respons terhadap kondisi pasar. Sementara itu, sepanjang tahun 2025, realisasi penyaluran telah mencapai 1,62 juta ton. Angka ini terus bergerak seiring berjalannya tahun.

Ketut Astawa menegaskan bahwa program penyaluran ini memberikan kontribusi besar dalam menstabilkan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah juga ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Program ini memastikan akses terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini sangat penting dalam menghadapi fluktuasi harga pangan global dan domestik. Pada tahun 2023, total 3,37 juta ton CBP disalurkan, terdiri dari bantuan pangan beras 1,49 juta ton dan SPHP beras 1,18 juta ton.

Golongan anggaran menyumbang 87,5 ribu ton, serta tanggap darurat sebesar 2,3 ribu ton. Program ini juga membantu masyarakat di daerah yang mengalami bencana alam. Penyaluran CBP sepanjang tahun 2024 mencakup bantuan pangan beras 1,97 juta ton dan SPHP beras 1,4 juta ton. Selain itu, tanggap darurat mencatat 442 ton beras yang disalurkan.

Angka ini menunjukkan peningkatan fokus pada bantuan pangan dan stabilisasi harga. Untuk tahun 2025, total penyaluran CBP mencapai 1,62 juta ton. SPHP beras menempati porsi terbesar dengan 802,9 ribu ton. Bantuan pangan beras mencapai 710,78 ribu ton, golongan anggaran 92,1 ribu ton, dan tanggap darurat 13,16 ribu ton.

Pemerintah terus memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah dengan mengandalkan penyerapan produksi petani dalam negeri. Upaya ini memastikan keberlanjutan pasokan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Program penyaluran kepada masyarakat akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Realisasi penyaluran CBP untuk anggaran 2026 telah menyentuh total 946,8 ribu ton per 18 Juni.

Angka ini terdiri dari bantuan pangan beras 550,1 ribu ton, SPHP beras 348,5 ribu ton, golongan anggaran 36,8 ribu ton, dan tanggap darurat 11,3 ribu ton. Pemerintah juga memutuskan menambah alokasi bantuan pangan beras selama tiga bulan di semester kedua tahun ini. Total stok beras di Bulog per 18 Juni 2026 mencapai 5,2 juta ton. Stok ini bersumber dari pengadaan setara beras produksi dalam negeri sejak awal 2026 yang mencapai 3,18 juta ton.

Selain itu, stok akhir tahun 2025 yang masih tersedia sebesar 3,24 juta ton turut menopang ketersediaan. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa stok beras nasional melimpah. Dengan cadangan mencapai 5,2 juta ton, pemerintah tidak menginginkan impor beras. Ini merupakan rekor tertinggi ketersediaan beras nasional.

Pencapaian produksi beras Indonesia mendapatkan perhatian dalam laporan Rice Outlook edisi Mei 2026. Laporan ini dirilis oleh United States Department of Agriculture (USDA). Laporan tersebut mencatat dinamika produksi beras global. Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang menunjukkan perkembangan produksi beras signifikan.

Hal ini menunjukkan posisi penting Indonesia dalam lanskap produksi pangan global. Amran Sulaiman menyatakan bahwa kemampuan gudang Bulog saat ini mencapai 3 juta ton, dengan tambahan sewa 2,3 juta ton. Total kapasitas ini menjadi yang tertinggi selama Indonesia merdeka. Kondisi ini sangat berbeda dengan masa lalu, di mana stok Bulog yang rendah seringkali berujung pada keputusan impo





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bapanas Cadangan Beras Pemerintah CBP Stabilisasi Pangan Daya Beli Masyarakat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mentan lapor Prabowo cadangan beras nasional cukup hingga 10 bulanMenteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi ...

Read more »

Kondisi Aman Pangan Nasional di Tengah Ancaman El NinoPemerintah menyatakan stok pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat meski menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah mencapai 5,2 juta ton, sementara total persediaan beras termasuk sektor horeka dan rumah tangga diperkirakan 12,5 juta ton dengan potensi produksi tambahan dari standing crop. Delapan dari sebelas komoditas pangan strategis telah mencapai swasembada dan beberapa bahkan surplus serta diekspor, menyokong proyeksi neraca pangan hingga Agustus 2026.

Read more »

Jangan Terlena Rekor, Cadangan Beras Pemerintah Harus Terus Dijaga untuk Ketahanan PanganIndonesia mencetak rekor Cadangan Beras Pemerintah hingga 5,3 juta ton, namun pencapaian ini tidak boleh membuat terlena. Produksi berkelanjutan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan nasional.

Read more »

Bapanas: 7,7 juta ton CBP disalurkan ke masyarakat selama 2023-2025Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat total 7,7 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang tahun 2023 hingga ...

Read more »