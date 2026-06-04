Bapanas: Pojok Uji Keamanan Pangan di Kota Tangerang Berkontribusi Besar

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan bahwa pojok uji keamanan pangan di Kota Tangerang telah berkontribusi besar memperkuat sistem pengawasan keamanan di lapangan.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan pojok uji keamanan pangan di Kota Tangerang telah berkontribusi besar memperkuat sistem pengawasan keamanan di lapangan.

Pojok uji keamanan pangan tersebut berfungsi untuk melayani pengecekan produk pangan yang dijual secara bebas. Konsumen maupun pedagang yang ragu mengenai kondisi produk pangan bisa datang untuk mengeceknya langsung dengan hasil yang cepat. Menurut Andriko, pojok uji keamanan pangan tersebut beroperasi setiap hari dan bisa dimanfaatkan para konsumen maupun pedagang untuk mengecek produk pangan segarnya secara gratis. Bapanas juga melakukan pengecekan sejumlah komoditas pangan pokok seperti ikan, ayam, telur, dan sayuran di lokasi pengawasan secara langsung.

Hasilnya, Bapanas memastikan komoditas pangan yang ada di Kota Tangerang dalam keadaan aman dan terjamin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang Muhdorun menegaskan akan mengoptimalkan pojok uji keamanan pangan gratis yang tersebar di 21 lokasi pasar di Kota Tangerang. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto melakukan supervisi mutu dan keamanan pangan di Fresh Market Green Lake City Cipondoh Kota Tangerang, Kamis.

Bapanas mengatakan bahwa kegiatan supervisi keamanan dan mutu pangan dilakukan untuk memastikan semua komoditas pangan yang tersebar di pasar tradisional dan pasar modern dalam keadaan segar, sehat, dan aman dikonsumsi. Bapanas juga melakukan pengecekan sejumlah komoditas pangan pokok seperti ikan, ayam, telur, dan sayuran di lokasi pengawasan secara langsung. Hasilnya, Bapanas memastikan komoditas pangan yang ada di Kota Tangerang dalam keadaan aman dan terjamin.

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan bahwa kegiatan supervisi keamanan dan mutu pangan dilakukan untuk memastikan semua komoditas pangan yang tersebar di pasar tradisional dan pasar modern dalam keadaan segar, sehat, dan aman dikonsumsi. Bapanas juga melakukan pengecekan sejumlah komoditas pangan pokok seperti ikan, ayam, telur, dan sayuran di lokasi pengawasan secara langsung. Hasilnya, Bapanas memastikan komoditas pangan yang ada di Kota Tangerang dalam keadaan aman dan terjamin





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Pojok Uji Keamanan Pangan Kota Tangerang Bapanas Andriko Noto Susanto

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