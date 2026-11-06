Bapanas Percepat Distribusi Beras SPHP di Zona 2 dan 3 Hadapi Kenaikan Harga

Badan Pangan Nasional mempercepat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan ke Zona 2 dan 3 guna meredam kenaikan harga beras premium dan medium di wilayah tersebut.

Badan Pangan Nasional atau Bapanas secara resmi mempercepat mekanisme distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta menyalurkan bantuan pangan khusus di Zona 2 dan Zona 3 Indonesia. Langkah strategis ini diinisiasi sebagai respons langsung terhadap fenomena kenaikan harga beras premium dan medium yang terjadi secara signifikan di kedua zona tersebut.

Analisis Zonasi Harga Beras Nasional

Hermawan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, menjelaskan secara rinci kondisi harga beras di tiga zonasi wilayah Indonesia berdasarkan pemetaan resmi Badan Pangan Nasional. Data pasar menunjukkan bahwa harga beras premium dan medium di Zona 2 dan Zona 3 mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, situasi di Zona 1 masih dinilai cenderung aman dari gejolak inflasi pangan yang tajam.

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Zona 1 mencakup wilayah Pulau Jawa, Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Untuk Zona 2, wilayahnya meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT, serta Kalimantan. Sementara itu, Zona 3 menargetkan wilayah Maluku dan Papua yang menjadi fokus utama intervensi harga dalam kebijakan pangan nasional saat ini.

Koordinasi Satgas dan Perum Bulog

Berdasarkan arahan Hermawan, Bapanas telah meminta pemerintah daerah serta Satuan Tugas Pangan Polri di 38 provinsi untuk bergerak bersama dengan Perum Bulog dalam mempercepat penyaluran beras SPHP. Koordinasi lintas instansi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan pangan beras yang telah dialokasikan oleh pemerintah sampai tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

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Kapasitas intervensi harga pemerintah saat ini didukung oleh modal kuat berupa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Proyeksi terbaru menyebutkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah akan mencapai angka 3,8 juta ton hingga akhir tahun 2026, sehingga mendukung berkelanjutan program pangan nasional.

Realisasi Penugasan Tambahan Beras

Bapanas telah menerbitkan penugasan tambahan untuk program SPHP beras guna menanggulangi fluktuasi harga. Penugasan pertama untuk penyaluran sebesar 828 ribu ton sejak Maret hingga minggu keempat September 2026 dinyatakan telah direalisasikan 100 persen oleh Bulog. Angka realisasi ini menunjukkan efektivitas logistik pangan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dasar.

Sementara itu, penugasan tambahan SPHP beras yang baru diterbitkan oleh Bapanas pada akhir September dan tengah Oktober mencapai total 200 ribu ton. Hingga 5 November, realisasi penyaluran telah menyentuh angka 155,3 ribu ton atau setara dengan 77,6 persen dari total target. Program bantuan pangan beras periode Oktober hingga Desember ditargetkan untuk mulai disalurkan oleh Bulog pada bulan November ini.

Ketahanan Pangan Nasional dan Harga Pasar

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa stok pangan nasional tetap aman meskipun kondisi global menuntut kesiapsiagaan tinggi. Ia menyatakan bahwa Indonesia memiliki stok beras tertinggi sepanjang sejarah sehingga mampu menjaga kestabilan harga beras melalui SPHP dan program bantuan pangan lainnya sesuai arahan Presiden Prabowo.

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Berdasarkan catatan Bapanas, rata-rata harga beras premium secara nasional per 5 November berada di angka Rp16.214 per kilogram. Untuk beras medium, nilai tengahnya tercatat sebesar Rp13.715 per kilogram. Kedua angka ini merupakan rata-rata dari nilai tengah harga di ketiga zonasi wilayah Indonesia yang menjadi indikator utama stabilitas ekonomi kerakyatan saat ini.