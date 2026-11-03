Bapanas Moratorium Beras Fortifikasi Temukan 25 Merek Bermasalah

Badan Pangan Nasional menghentikan sementara izin edar beras fortifikasi setelah pengawasan menemukan 25 dari 27 merek tidak memenuhi standar gizi di 11 provinsi.

Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengambil langkah tegas untuk membenahi tata kelola peredaran beras fortifikasi di Indonesia. Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap temuan pengawasan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian kandungan gizi pada produk yang beredar di pasaran. Pemerintah kini fokus memperkuat otoritas verifikasi mutu bahan baku kernel fortifikan yang digunakan oleh produsen dalam proses produksi.

Dilema Otoritas Verifikasi Mutu Kernel

Salah satu masalah utama yang saat ini menjadi perhatian serius adalah ketidakjelasan siapa otoritas pemerintah yang bertanggung jawab penuh dalam memverifikasi mutu bahan baku kernel fortifikan. Kernel tersebut merupakan komponen krusial yang mengandung vitamin dan zat gizi mikro sebagai bahan utama dalam produksi beras fortifikasi. Andriko Noto Susanto, Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, menyatakan bahwa pihaknya hingga kini belum mendapatkan jaminan resmi bahwa kernel fortifikan yang digunakan produsen telah terverifikasi mutunya secara ketat.

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Andriko Noto Susanto menjelaskan bahwa standar mutu untuk bahan tersebut sebenarnya sudah dibuat oleh Bapanas. Namun, proses verifikasi di lapangan masih memerlukan kejelasan otoritas yang berwenang. Pihaknya saat ini tengah berkoordinasi intensif dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM serta Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan lembaga mana yang akan memiliki mandat penuh dalam melakukan verifikasi terhadap kualitas kernel fortifikan sebelum digunakan dalam produksi massal.

Temuan Pengawasan Juli Hingga Agustus 2026

Persoalan kandungan gizi yang tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan menjadi salah satu temuan kritis dalam pengawasan beras fortifikasi yang telah dilaporkan Bapanas kepada Polri. Pengawasan yang dilakukan oleh Bapanas berlangsung selama periode Juli hingga Agustus 2026 di sebelas provinsi di seluruh Indonesia. Dari proses pengawasan tersebut, pihak Bapanas berhasil mengumpulkan seratus sembilan puluh sampel beras fortifikasi yang mewakili dua puluh tujuh nama dagang yang sedang aktif dipasarkan di masyarakat.

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Hasil pengujian laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut mengungkapkan angka yang cukup mengejutkan dan menjadi dasar pengendalian produk. Dari dua puluh tujuh merek dagang yang diuji, sebanyak dua puluh lima merek diketahui bermasalah atau tidak memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Produk-produk bermasalah tersebut diketahui dimiliki oleh sebelas produsen berbeda. Temuan ini menjadi bukti kuat adanya kesenjangan antara klaim di label dengan realita kandungan gizi di dalam kemasan.

Moratorium Izin Edar dan Dampak Bagi Produsen

Sebagai respons langsung atas temuan tersebut, Bapanas telah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan untuk beras fortifikasi. Langkah ini diambil karena hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar merek beras fortifikasi yang diperiksa belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Andriko Noto Susanto menyebutkan bahwa hanya kurang dari sepuluh persen pelaku usaha yang memproduksi beras fortifikasi yang memenuhi syarat standar mutu.

Moratorium ini juga memberikan dampak langsung bagi pelaku usaha yang berminat untuk kembali memasuki industri beras fortifikasi. Andriko Noto Susanto mengungkapkan bahwa terdapat delapan pelaku usaha di Jawa Timur yang telah mengajukan permohonan resmi untuk kembali memproduksi beras fortifikasi. Namun, pengajuan tersebut belum dapat diproses hingga pemerintah memiliki tata kelola beras fortifikasi yang lebih baik dan jelas. Kedelapan pelaku usaha tersebut harus menunggu kepastian regulasi sebelum izin dapat diterbitkan kembali.

Perintah Presiden dan Tanggapan Kementerian

Keputusan moratorium ini sejalan dengan perintah keras dari Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Amran Sulaiman. Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dari praktik yang dinilai menipu. Ia menekankan bahwa praktik ketidaktepatan kandungan gizi ini tidak boleh dikasih toleransi dan harus dihentikan seketika.

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Amran Sulaiman juga mengaitkan penanganan kasus ini dengan arahan Presiden Prabowo. Ia menyatakan bahwa dalam rangka membersihkan mafia dan koruptor dari Republik Indonesia, tindakan tegas terhadap penyelewengan mutu pangan harus dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa isu beras fortifikasi bukan hanya masalah teknis pangan, tetapi juga menyentuh aspek keamanan dan kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.