Bapanas dan Mentan Kumpulkan Peternak Ayam Petelur Nasional Bahas Stabilisasi Harga Telur

Badan Pangan Nasional bersama Menteri Pertanian mengumpulkan peternak ayam petelur untuk membahas langkah strategis stabilisasi harga telur di tingkat produsen, termasuk penetapan HAP dan peningkatan serapan untuk program MBG.

Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumpulkan perwakilan peternak ayam petelur dari seluruh Indonesia dalam pertemuan strategis di Jakarta pada Selasa, 10 Juni.

Pertemuan ini bertujuan membahas langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga telur di tingkat produsen yang tengah tertekan akibat kelebihan pasokan. Kelebihan pasokan menyebabkan harga telur ayam ras di peternak anjlok hingga di bawah titik impas, mengancam keberlanjutan usaha peternak. Pemerintah berkomitmen melindungi peternak melalui berbagai kebijakan, termasuk penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram. Amran mengimbau seluruh peternak untuk memantau implementasi HAP guna menjaga margin keuntungan yang wajar dan meminimalisir fluktuasi harga merugikan.

Selain pengawasan HAP, pemerintah fokus pada peningkatan penyerapan telur di pasar domestik. Amran berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan volume penyerapan telur dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya, penyaluran telur untuk program ini ditingkatkan menjadi tiga kali per minggu dari sebelumnya satu kali. Peningkatan frekuensi ini diharapkan menyerap volume telur signifikan dari peternak dan membantu stabilisasi harga.

Bapanas juga menyalurkan jagung dalam skema Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga pakan ternak. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh menjaga keseimbangan harga dari hulu ke hilir. Ketua Umum Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mengapresiasi respons cepat pemerintah, khususnya peningkatan penyerapan telur untuk MBG yang memberikan angin segar bagi peternak di tengah kelebihan pasokan. Ia mengimbau pedagang dan pelaku usaha untuk mematuhi HAP guna menciptakan ekosistem harga adil.

Pinsar juga mendorong peternak melapor ke Bapanas jika menemukan pembelian di bawah HAP, sebagai kontrol sosial efektif. Dengan sinergi antara Bapanas, Kementan, BGN, dan peternak, diharapkan stabilitas harga telur terjaga, melindungi peternak sekaligus memastikan keterjangkauan bagi masyarakat. Pemerintah optimis langkah strategis ini mampu mengatasi tantangan pasar dan mendukung keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur nasional





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Bapanas Mentan Stabilisasi Harga Telur Peternak Ayam Petelur HAP Telur

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