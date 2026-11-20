Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima penghargaan Good Impact Award 2026 atas keberhasilan program Rindu Bulan dalam meningkatkan akses pendidikan dan menurunkan angka anak tidak sekolah secara signifikan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam kategori Dampak Pendidikan Inklusif dan Pembangunan SDM Desa Terbaik pada ajang Liputan6.com Good Impact Award 2026. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono. Seremoni penyerahan plakat penghargaan tersebut berlangsung di SCTV Tower, Jakarta, pada hari Kamis (19/11/2026).

Mekanisme Program Rindu Bulan

Kabupaten Banyuwangi telah menggalakkan program strategis bernama Rindu Bulan, yang merupakan singkatan dari Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini dirancang sebagai inisiatif nyata untuk memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak di wilayah pedesaan. Melalui aktivitas ini, pemerintah daerah melakukan identifikasi mendalam terhadap anak tidak sekolah (ATS) yang berada di dalam wilayahnya. Langkah selanjutnya adalah mengembalikan mereka ke dalam sistem pendidikan formal maupun pendidikan kesetaraan yang tersedia.

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Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya fokus pada enrollemen kembali, tetapi juga memberikan pendampingan psikososial yang intensif kepada para siswa. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa hambatan sosial dan psikologis yang sebelumnya menghalangi anak-anak untuk belajar dapat teratasi secara tuntas. Integrasi layanan pendidikan dengan dukungan psikologis menjadi kunci efektivitas strategi ini dalam menangani kasus putus sekolah.

Posisi Pemerintah dan Dampak Numerik

Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas upaya bersama melalui inovasi Rindu Bulan. Ia menekankan bahwa program ini memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang tidak sekolah serta masyarakat yang belum menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Daerah Banyuwangi memandang pendidikan sebagai hak asasi semua orang dan berkomitmen keras agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi atau kondisi sosial lainnya.

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Data statistik menunjukkan penurunan drastis dalam jumlah anak tidak sekolah di Banyuwangi seiring dengan implementasi program ini. Selama kurun waktu dari tahun 2023 hingga 2026, tercatat sebanyak 3.259 anak tidak sekolah telah berhasil dikembalikan ke sistem pendidikan. Jumlah anak tidak sekolah turun secara signifikan dari 4.186 anak pada tahun 2023 menjadi hanya 1.356 anak pada tahun 2025. Pencapaian ini menandai transformasi besar dalam indeks pembangunan sumber daya manusia daerah.

Dampak Sosial dan Langkah Keberlanjutan

Selain peningkatan angka enrollemen siswa, program ini juga berdampak positif pada status desa-desa di Banyuwangi. Jumlah desa yang mampu menuntaskan wajib belajar 12 tahun meningkat pesat dari 3 desa menjadi 74 desa dalam dua tahun terakhir. Suyanto menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus memastikan bahwa tidak ada warga Banyuwangi yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, Pemerintah Daerah Banyuwangi berkomitmen untuk memperkuat sistem pendataan dan pendampingan bagi anak tidak sekolah ke depannya. Strategi ini akan melibatkan peningkatan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, institusi sekolah, dan seluruh elemen masyarakat. Harapannya, semakin banyak anak yang bisa kembali bersekolah dan masyarakat yang menuntaskan pendidikan 12 tahun akan terwujud secara merata di seluruh penjuru kabupaten.

Liputan6.com Good Impact Award 2026 merupakan ajang apresiasi bagi korporasi, instansi, serta tokoh yang berkontribusi nyata terhadap dampak sosial dan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi perempuan dan lembaga inspiratif, mengamplifikasi kisah keberhasilan mereka, serta menyediakan wadah kolaborasi pemangku kepentingan. Kategori Anugerah Berdampak melalui proses verifikasi redaksi Liputan6.com berdasarkan kriteria dampak, inovasi, keberlanjutan, serta inspirasi. Penghargaan ini menegaskan posisi Banyuwangi sebagai contoh sukses dalam pengelolaan pendidikan inklusif di tingkat nasional.