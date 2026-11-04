Bantul dan Padang Resmi Jadi Kandidat UNESCO Creative City Network 2027

Kemenekraf tetapkan Kabupaten Bantul dan Kota Padang sebagai perwakilan Indonesia untuk seleksi UNESCO Creative City Network 2027 dengan fokus pada kerajinan dan gastronomi.

Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia resmi mengumumkan penetapan dua wilayah sebagai nominator utama untuk mengikuti proses seleksi internasional tahun 2027. Kedua daerah yang diusulkan tersebut adalah Kabupaten Bantul dengan fokus pada bidang Kriya dan Seni Rakyat serta Kota Padang yang menargetkan kategori Gastronomi dalam kerangka jaringan kota kreatif global.

Proses Seleksi Nasional oleh Kementerian Ekonomi Kreatif

Pengumuman ini diresmikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Riefky menjelaskan bahwa kementerian selaku titik kontak nasional telah menjalankan serangkaian proses seleksi yang ketat sejak bulan Agustus hingga September 2026. Langkah tersebut dilakukan melalui pembentukan Panitia Seleksi Nasional yang ditunjuk oleh Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO untuk memastikan standar kualitas yang sesuai.

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UNESCO menetapkan jadwal pengusulan calon anggota baru setiap dua tahun sekali. Sesuai dengan ketentuan internasional tersebut, setiap negara dibatasi untuk hanya dapat mengusulkan maksimal dua kabupaten atau kota dengan dua bidang kreativitas yang berbeda. Pengumuman resmi dari hasil penilaian panitia ini menandai dimulainya tahap selanjutnya dalam upaya kedua daerah tersebut meraih anggota resmi jaringan.

Keunggulan Ekonomi Kreatif dan Ekspor Bantul

Kabupaten Bantul dipilih dengan pertimbangan kuat dalam sektor kriya yang memanfaatkan bahan baku alam seperti serat, batu, dan kulit dengan orientasi pasar ekspor. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa daerah tersebut memiliki ekosistem ekspor yang telah menjangkau lebih dari tiga puluh negara. Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto daerah ini mencapai angka spesifik sebesar 14,77 persen.

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Potensi ekspor bahan baku serat alam di Bantul, yang meliputi bambu, eceng gondok, pelepah pisang, pandan, hingga pandan laut, telah menghasilkan kinerja ekspor sebesar 6,71 dolar AS ke 38 negara. Sektor ini juga memberikan dampak sosial signifikan dengan menyerap 45 persen perajin perempuan dan membuka ruang bagi pekerja penyandang disabilitas serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam industri kreatif lokal.

Harmoni Kuliner dan Dampak Ekonomi Kota Padang

Kota Padang diusulkan karena kemampuannya memadukan sejarah perdagangan yang panjang dengan harmoni multi-etnis dalam tradisi kuliner yang memiliki nilai filosofis tinggi. Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa ekosistem ekonomi kreatif di kota tersebut menyerap lebih dari 53.000 tenaga kerja dan memiliki potensi pasar ekspor bumbu rempah yang signifikan ke tingkat internasional.

Kuliner menjadi fondasi utama pendapatan daerah dengan menyumbang 53 persen dari total Pendapatan Asli Daerah sebesar 160 miliar rupiah. Fadly Amran berkomitmen untuk menyiapkan sejumlah kegiatan kreatif yang bertujuan memperkuat profil daerah dan menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus pada sektor kuliner yang mendominasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal di kancah global.

Dampak Ekonomi dan Strategi Pendampingan Pemerintah

Menteri Teuku Riefky Harsya menekankan bahwa penetapan status ini diharapkan tidak berhenti pada pengakuan simbolis saja namun harus membawa dampak ekonomi nyata. Target utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang pada akhirnya menjadi penyumbang penting bagi Produk Domestik Bruto nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen penuh untuk mendampingi kedua daerah kandidat dalam proses permohonan ini.

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Pendampingan ini mencakup fasilitasi pertemuan antara Bupati Bantul dan Wali Kota Padang dengan Kementerian Luar Negeri yang memiliki departemen khusus untuk ekonomi kreatif. Pemerintah pusat akan membantu memetakan kontak dari 408 anggota jaringan UNESCO Creative City Network yang dapat dihubungkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal di berbagai negara untuk mendapatkan surat rekomendasi yang menjadi syarat mutlak.

Sebelum pengumuman ini, Indonesia telah berhasil mengantarkan tujuh wilayah lain untuk menjadi bagian dari jaringan tersebut. Kota Bandung dan Pekalongan, serta Surakarta dan Kabupaten Ponorogo telah bergabung dalam kategori kriya dan kesenian rakyat. Selain itu, Kota Ambon telah bergabung dalam bidang musik, Kota Jakarta dalam literasi, dan Kota Malang dalam seni media, menunjukkan konsistensi Indonesia dalam mengembangkan potensi budaya lokal menjadi aset ekonomi global yang berkelanjutan.