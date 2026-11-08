Bantuan Sosial Bali Capai Rp811,5 Juta untuk Pemulihan Jembrana

Wagub I Nyoman Giri Prasta resmi menyalurkan tahap ke-10 bantuan bencana senilai Rp304 juta di Jembrana. Total bantuan 2026 mencapai Rp811,5 juta untuk perbaikan rumah dan penguatan ekonomi masyarakat.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta telah meresmikan penyaluran bantuan sosial tahap kesepuluh yang merupakan bagian dari total program pemerintah daerah senilai Rp811,5 juta di Kabupaten Jembrana pada Minggu, 8 November 2026. Penyerahan bantuan ini dilaksanakan secara simbolis di Denpasar dengan tujuan utama untuk mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana. Langkah strategis ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan bantuan tepat sasaran sesuai dengan tingkat kerugian yang dialami oleh warga.

Total bantuan sosial penanganan bencana dan penguatan ekonomi yang disalurkan sepanjang tahun 2026 mencapai angka Rp811,5 juta setelah melewati serangkaian tahap penyaluran. Akumulasi dana tersebut sebelumnya telah mencapai Rp507,5 juta melalui sembilan tahap penyerahan sejak awal tahun. Penambahan dana sebesar Rp304 juta pada Kamis, 5 November 2026 menjadikan jumlah keseluruhan bantuan yang diterima oleh masyarakat Jembrana menjadi Rp811,5 juta secara keseluruhan.

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Mekanisme Penyaluran Bantuan Bencana

Pemerintah Provinsi Bali menggunakan pendekatan bertahap dalam menyalurkan dana bantuan bencana untuk memastikan distribusi yang merata dan akurat. Dana bantuan tahap kesepuluh sebesar Rp304 juta dialokasikan untuk dua kategori prioritas utama yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak para korban. Alokasi ini mencakup perbaikan rumah bagi korban kebakaran serta program penguatan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan kehilangan mata pencaharian.

Proses verifikasi kerusakan bangunan dilakukan secara intensif sebelum dana cair ke tangan penerima manfaat. Besaran bantuan perbaikan rumah diserahkan secara simbolis dengan nominal yang disesuaikan berdasarkan kondisi kerusakan bangunan masing-masing rumah. Mekanisme ini menjamin bahwa setiap rupiah bantuan digunakan secara optimal untuk menambal celah kerusakan fisik hunian warga yang terdampak musibah kebakaran.

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Posisi Stakeholder dan Detail Bantuan Rumah

I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa bantuan ini merupakan implementasi langsung dari program Gubernur Bali dalam penanganan bencana. Ia menyebutkan bahwa atas nama Pemprov Bali, bantuan diberikan sesuai dengan kerugian yang dialami masyarakat akibat bencana. Pendekatan personal juga diterapkan di mana Wagub turut menyerahkan bantuan tambahan secara pribadi senilai Rp2 juta kepada salah satu penerima.

Dari alokasi perbaikan rumah, I Kadek Dwi Loka Wijaya dari Banjar Dauh Pangkung, Desa Pekutatan menerima bantuan terbesar senilai Rp50 juta. Dana ini digunakan untuk merenovasi rumah dan balai sari yang mengalami kerusakan berat akibat kebakaran. Besaran dana yang cukup signifikan ini bertujuan untuk memastikan konstruksi bangunan kembali kuat dan layak huni bagi penghuninya.

Penerima bantuan lainnya juga mendapatkan nominal yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami. Ahmad Kurniawan, warga Banjar Anyar, Desa Air Kuning menerima bantuan senilai Rp25 juta untuk perbaikan rumah dengan kategori rusak sedang. Sementara itu, I Ketut Sumerta, warga Banjar Ketiman, Desa Manistutu mendapatkan bantuan sebesar Rp23 juta untuk merestrukturisasi rumah yang juga mengalami kerusakan sedang pada bagian struktur utamanya.

Dampak Nyata bagi Perekonomian Warga

Di luar bantuan fisik untuk perbaikan infrastruktur rumah, Pemprov Bali menyalurkan bantuan penguatan ekonomi sebesar Rp206 juta. Dana tersebut didistribusikan kepada 27 penerima manfaat di Kabupaten Jembrana dengan sasaran spesifik untuk menyokong keberlanjutan usaha masyarakat pascabencana. Program ini dirancang agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi harian tanpa terhambat oleh kerugian materiil akibat musibah.

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Bantuan penguatan ekonomi ini diharapkan dapat menjadi modal dasar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memulai kembali roda bisnis mereka. Dengan adanya suntikan dana ini, masyarakat tidak hanya fokus pada perbaikan hunian tetapi juga dapat memulihkan sumber penghasilan yang sempat terhenti selama masa rehabilitasi pascabencana berlangsung di wilayah Jembrana.

Tujuan Pemulihan dan Langkah Selanjutnya

Wagub Giri berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung pemulihan tempat tinggal agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Ia menambahkan bahwa semoga rumah yang dibangun kembali ini bisa dijadikan tempat beraktivitas yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

Penyaluran bantuan sosial secara berkelanjutan ini menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang terdampak musibah. Langkah ini juga bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga agar kondisi kembali normal seperti sebelum terjadinya bencana. Program bantuan ini ditutup dengan tahap kesepuluh yang menandai selesainya distribusi bantuan tahun 2026 untuk wilayah Kabupaten Jembrana.