Bantuan Pangan Disalurkan ke Rumah Tangga Miskin di Sidoarjo, Jawa Timur

Ratusan warga memadati Kantor Balai Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026) untuk mengambil bantuan beras dan minyak goreng. Bantuan tersebut merupakan alokasi program bantuan pangan pemerintah untuk Februari dan Maret 2026.

Di tengah kenaikan harga pangan dan BBM, bantuan beras serta pasar murah menjadi penopang rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak memicu naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok.

Daya beli masyarakat pun semakin tertekan. Di tengah kondisi tersebut, bantuan pangan dan pasar murah menjadi bantalan ekonomi bagi rumah tangga miskin. Ratusan warga memadati Kantor Balai Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/6/2026) untuk mengambil bantuan beras dan minyak goreng. Khotimah, salah seorang warga, mengaku menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng merek Minyakita.

Bantuan tersebut merupakan alokasi program bantuan pangan pemerintah untuk Februari dan Maret 2026. Penghasilan mereka umumnya kecil dan tidak menentu, sehingga rumah tangga miskin kesulitan menjangkaunya. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, penyaluran bantuan pangan bagi rumah tangga miskin di wilayahnya meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2025. Pemimpin Cabang Perum Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menargetkan seluruh proses penyaluran selesai pada pekan kedua Juni 2026.

Selain itu, pemerintah daerah berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan kepada masyarakat dan mengawal proses penyaluran hingga tuntas. Bantuan pangan diharapkan menjadi bantalan ekonomi yang menopang kebutuhan rumah tangga miskin. Kepada penerima manfaat, pemerintah meminta jangan sampai bantuan pangan ini dijual, tetapi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari





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