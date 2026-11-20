Tim Cek Fakta Liputan6.com membantah klaim viral Menko Yusril tentang ancaman hukuman mati, kericuhan ormas, dan keabsahan ijazah Presiden Jokowi.

Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan verifikasi mendalam terhadap tiga narasi viral yang menyertakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra. Ketiga isu tersebut melibatkan klaim kontroversial mengenai penerapan hukuman mati bagi koruptor, peran ormas dalam kericuhan, serta status hukum ijazah Presiden Jokowi.

Klarifikasi Pernyataan Pidana Mati Koruptor

Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan bahwa terdapat postingan yang menyatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyebut bakal banyak pejabat mati jika hukuman mati bagi koruptor disahkan.

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Dalam unggahan yang beredar tersebut, terdapat foto Yusril dengan narasi berbunyi: "Kalau hukuman mati bagi koruptor diberlakukan, pertanyaannya bukan cuma "siapa yang dihukum?" tapi juga "siapa yang masih berani mengelola negeri ini?"".

Tim melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran pernyataan Menko Yusril tersebut apakah benar-benar diucapkan oleh pejabat tersebut atau merupakan manipulasi konten di media sosial.

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Verifikasi Isu Kerusuhan dan Peran Ormas

Pemeriksaan selanjutnya dilakukan terhadap klaim bahwa Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan agar masyarakat jangan menyalahkan ormas dalam kericuhan pada tanggal 27 Agustus 2026.

Postingan yang mengklaim hal ini ditemukan telah beredar sejak pekan lalu di berbagai platform media sosial. Tim Cek Fakta Liputan6.com menelusuri sumber asli untuk memverifikasi kronologi dan keabsahan pernyataan yang beredar.

Hasil penelusuran dilakukan untuk menentukan apakah klaim bahwa Yusril Ihza Mahendra meminta tidak menyalahkan ormas dalam kericuhan tanggal 27 Agustus 2026 tersebut valid atau merupakan hoaks yang sengaja disebarluaskan.

Status Hukum Ijazah Presiden Jokowi

Isu ketiga yang diverifikasi adalah postingan yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyebut ijazah Jokowi sudah sah di mata hukum.

Salah satu narasi yang beredar mengatakan bahwa ijazah Jokowi telah sah dimata hukum dan ga usah lagi diperdebatkan. Masyarakat diminta agar tidak lagi meributkan ijazah Jokowi karena masih banyak urusan lain yang harus diselesaikan.

Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan validasi fakta untuk menjawab pertanyaan apakah benar Yusril Ihza Mahendra menyebut ijazah Jokowi sudah sah di mata hukum dan meminta publik menghentikan perdebatan soal hal tersebut.

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Misi Independent Tim Cek Fakta

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari Tim Cek Fakta Liputan6.com untuk membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada tahun 2018.

Hingga kini, kanal ini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas. Sejak tanggal 2 Juli 2018, Tim Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook.

Kanal ini juga menjadi bagian dari inisiatif cekfakta.com. Tim menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak manapun tidak akan mempengaruhi independensi mereka dalam melakukan verifikasi berita.

Mekanisme Pelaporan Hoaks Publik

Bagi masyarakat yang memiliki informasi seputar hoaks yang ingin ditelusuri dan diverifikasi, dapat menyampaikan laporan secara resmi kepada tim investigasi.

Pengguna dapat mengirim informasi melalui email resmi di alamat cekfakta.liputan6@kly.id. Laporan ini akan diperiksa oleh tim redaksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan standar verifikasi jurnalisme fakta.