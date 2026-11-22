Said Iqbal membantah klaim kesepakatan UMP Jakarta 2027. Angka Rp6,136 juta dianggap rendah dibandingkan usulan serikat pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) dan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara tegas membantah informasi bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 merupakan hasil dari keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI. Menurut Said, klaim adanya musyawarah mufakat tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan terkait divergensi pendapat yang terjadi selama proses pembahasan.

Selisih Tiga Usulan Angka Gaji

Dalam keterangannya, Said Iqbal menjelaskan bahwa terdapat tiga angka usulan berbeda yang diajukan oleh masing-masing unsur dalam pembahasan pengupahan tersebut. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang terlibat.

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Serikat pekerja mengajukan nominal sebesar Rp6,21 juta per bulan, yang merupakan kenaikan sekitar Rp480 ribu. Di sisi lain, Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) mengusulkan angka yang lebih rendah, yakni Rp6,047 juta per bulan. Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) DKI Jakarta mengajukan usulan sebesar Rp6,136 juta per bulan dengan kenaikan sekitar Rp406 ribu.

Bantahan Terhadap Klaim Gubernur

Menurut Said Iqbal, perbedaan ketiga angka tersebut membuktikan tidak adanya kesepakatan di antara unsur pekerja atau buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dijelaskan Gubernur DKI. Penetapan UMP DKI 2027 bukan hasil keputusan bersama Dewan Pengupahan DKI, tegasnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (22/11).

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Said menilai Gubernur DKI seharusnya memanggil para pihak termasuk pekerja dan buruh untuk mencapai kesepakatan yang adil. Ia juga menyoroti perlunya gubernor membandingkan upah minimum dengan wilayah sekitar seperti UMK Bekasi, UMK Tangerang, dan UMK Karawang sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas.

Kritik Terhadap Dampak Ekonomi

Akibat cara berpikir tersebut, Iqbal menilai UMP DKI 2027 sebesar Rp6,136 juta per bulan menjadi murah dan tidak mampu meningkatkan daya beli buruh maupun masyarakat Jakarta di lapangan. Nominal tersebut dianggap tidak mencerminkan nilai kehidupan yang layak bagi pekerja di ibu kota.

"Karena itu, Gubernur DKI layak dinobatkan sebagai Bapak Upah Murah 2027 dan dinilai berpihak kepada pemodal besar," tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan penolakan keras dari kalangan pekerja terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah.