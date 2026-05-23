Bank Syariah Indonesia Resmi Miliki Naming Rights Stasiun LRT Dukuh Atas

BSI menjalin kerja sama naming rights dengan PT MITJ untuk mengubah nama Stasiun LRT Dukuh Atas guna memperkuat inklusi keuangan syariah di pusat mobilitas Jakarta.

Stasiun LRT Dukuh Atas kini secara resmi mengusung identitas baru dengan nama Stasiun LRT Dukuh Atas– Bank Syariah Indonesia . Peresmian perubahan nama ini berlangsung pada hari Jumat, 22 Mei, yang menandai dimulainya kerja sama strategis terkait hak penamaan atau naming rights antara PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) dengan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah petinggi dari berbagai instansi, di antaranya Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Direktur Risk Management BSI Grandhis H Harumansyah, Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia I Gede Darmayusa, Executive Vice President LRT Jabodebek KAI Suryawan Putra Hia, serta Direktur Utama MITJ Fuad I. Z. Fachroeddin. Kolaborasi ini dipandang sebagai bentuk sinergi yang kuat antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memperkuat infrastruktur transportasi publik yang modern di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Lebih jauh lagi, kerja sama ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi ekosistem ekonomi syariah nasional agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat secara efektif dan efisien. Kehadiran nama Bank Syariah Indonesia di Stasiun LRT Dukuh Atas memiliki makna strategis karena stasiun ini berada di kawasan Transit Oriented Development (TOD) yang menjadi pusat pergerakan masyarakat urban.

Melalui kolaborasi ini, BSI dan mitra terkait berharap dapat mendorong lebih banyak masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik sebagai moda transportasi utama, yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon di atmosfer. Stasiun LRT Dukuh Atas–Bank Syariah Indonesia menjadi titik penamaan kedua bagi BSI setelah sebelumnya sukses melakukan hal serupa di Stasiun MRT Lebak Bulus.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menekankan bahwa penempatan merek BSI di lokasi yang sangat strategis ini adalah simbol dari semakin dekatnya layanan perbankan syariah dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang dinamis. Beliau menyatakan bahwa stasiun ini merupakan representasi nyata dari kehadiran BSI di tengah mobilitas warga modern, terutama generasi muda yang kini menjadikan transportasi publik sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup mereka.

BSI bertekad untuk tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi nasabahnya. Saat ini, BSI telah memiliki basis nasabah yang sangat besar, mencapai 23,7 juta orang, dan terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui pengembangan layanan digital serta inovasi bullion bank atau bank emas. Dari sisi operasional, Stasiun LRT Dukuh Atas merupakan salah satu titik dengan volume penumpang tertinggi di seluruh jaringan LRT Jabodebek.

Hal ini disebabkan oleh letaknya yang berada di jantung pusat mobilitas para pekerja di Jakarta. Stasiun ini berfungsi sebagai titik akhir bagi dua lintas utama, yaitu lintas dari Cibubur dan lintas dari Bekasi, dengan rata-rata trafik penumpang harian mencapai sekitar 25 ribu pengguna. Dengan volume trafik yang sangat tinggi tersebut, BSI berencana untuk mengoptimalkan kerja sama ini dengan menghadirkan kampanye Melayani Sepenuh Hati.

Kampanye tersebut akan diwujudkan melalui berbagai program literasi keuangan syariah, peningkatan inklusi keuangan, promosi berbagai layanan digital perbankan, edukasi mengenai bullion bank, hingga penyediaan kemudahan transaksi non-tunai berbasis syariah di lingkungan stasiun. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengalaman perbankan yang lebih mudah dan terintegrasi bagi para komuter yang melintasi stasiun tersebut setiap harinya.

Sementara itu, dari perspektif PT Kereta Api Indonesia, Direktur Portofolio Manajemen dan Teknologi Informasi I Gede Darmayusa menjelaskan bahwa kerja sama naming rights ini merupakan bagian dari strategi besar perusahaan dalam mengoptimalisasi aset serta memperkuat kolaborasi bisnis di lingkup KAI Group. Pemberian hak penamaan ini memberikan nilai tambah yang signifikan sebagai sarana branding bagi Bank Syariah Indonesia untuk memperkenalkan produk dan layanannya kepada pengguna LRT Jabodebek secara lebih luas.

KAI sendiri saat ini tengah menjalani proses transformasi yang sangat masif, mencakup modernisasi sarana dan prasarana dengan dukungan penuh dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama MITJ Fuad I. Z. Fachroeddin menyampaikan apresiasinya kepada BSI dan KAI atas kepercayaan yang diberikan kepada PT MITJ sebagai Branding Management Provider.

Menurutnya, keputusan BSI untuk mengambil hak penamaan Stasiun LRT Dukuh Atas adalah langkah yang sangat strategis mengingat posisinya sebagai stasiun destinasi utama dalam rute perjalanan LRT Jabodebek, sehingga eksposur merek yang didapatkan akan sangat maksimal





