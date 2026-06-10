Bank Sumsel Babel dan Kejaksaan Negeri PALI Tegaskan Kerja Sama Strategis untuk Meningkatkan Tata Kelola Perdata

Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo PALI dan Kejaksaan Negeri PALI menandatangani Perjanjian Kerja Sama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menekankan penguatan tata kelola perusahaan, mitigasi risiko, nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan dukungan atas keberlanjutan ekonomi daerah di wilayah PALI.

Pada pagi hari tanggal 10 Juni 2026, sekitar pukul 15:01 WIB, Terdapat peristiwa penting yang menjadi tonggak penting bagi kedua institusi di wilayah PALI. Seorang pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Pendopo PALI, Beni Agus Marwan, bersama Kepala Kejaksaan Negeri PALI, Hamidi, S.H.

, M.H. , menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Acara ini dilakukan di kantor resmi Kejaksaan Negeri PALI, menjanjikan sinergi yang lebih kuat dan dukungan kebijakan bagi pelaksanaan fungsi masing-masing institusi. Setelah penandatanganan, jajaran Kejari dan perwakilan bank pun bersiap-siap memotret momen tersebut, mencatat bukti visual atas keberlanjutan kerja sama yang ternyata semakin menggembirakan.

Foto ini kemudian diterbitkan melalui dokumen internal Bank Sumsel, menambah bukti konkret pelaksanaan akta kerjasama tersebut. Momen perjanjian kerja sama ini tidak hanya sekadar protokol administratif. Rangkaian diskusi awal telah mempersiapkan agenda kerja dan skema implementasi yang merinci peran aktif bagi kedua belah pihak. Di antara poin penting dalam PKS adalah penguatan kepatuhan hukum, mitigasi risiko operasional, serta penanganan aset berisiko yang mencapai tingkat hukum dan administratif.

Beni Agus Marwan menyatakan bahwa bank ini berkomitmen untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan melalui kerja sama ini. Ia menekankan pentingnya pendampingan hukum bagi perusahaan-perusahaan lokal yang beroperasi di wilayah ini, baik dalam upaya pemulihan aset maupun penanganan kewajiban debitur berproblem. Dalam sambutannya, Beni memaparkan rencana aktivitas spesifik di masa depan: penyuluhan, konsultasi hukum, pengembangan standar kebanggaan, dan keterwakilan dalam proses audit eksternal. Kepala Kejaksaan Negeri PALI, Hamidi, S.H.

, M.H. , juga menganggap PKS ini sebagai langkah strategis yang penting bagi agenda kepatuhan dan pemberdayaan sistem peradilan daerah. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara lembaga peradilan dan institusi keuangan memiliki peran sentral dalam menciptakan landasan hukum yang kuat. Tandai hal tersebut, ia mengajak semua pihak terkait untuk mensinergikan upaya pengendalian internal, audit, dan penyusunan kebijakan Indonesia.

Ia menambahkan bahwa kehadiran bank dalam proses Tata Usaha Negara juga bertujuan memperkuat mekanisme transparansi dan pertanggungjawaban. Rangkaian program akan mencakup pelatihan ahli hukum, workshop pembentukan kebijakan TUN, serta penyediaan jasa konsultasi hukum online demi tingkat akurasi dan ekstensifnya informasi. Di luar sisi hukum, PKS ini juga membuka pintu bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Perjanjian ini mencakup komitmen untuk mendukung peningkatan kompetensi dan pengetahuan profesional melalui pertukaran pengalaman, pelatihan, dan workshop.

Establishing a mind exchange program dapat menguatkan kekuatan sinergis bagi dewan pengelola dan karyawan di bank serta menyesuaikan bakat mereka dengan kebutuhan geopolitik lokal. Di tengah semangat sumba, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Muhamad Suryadi, bertekad menyambut pentingnya kerja sama ini. Ia menilai bahwa tatanan semat penting bagi pencapaian keberlanjutan dan profesionalisme.

Mengingat aktivitas keuangan selalu menuntut perhatian tinggi terhadap tata kelola, Suryadi menyatakan bahwa bank bertekad memanfaatkan kolaborasi ini untuk menanamkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, memperluas kepercayaan, dan memperkuat peran bank sebagai mitra pembangunan daerah dan penggerak ekonomi. Dengan latar belakang inisiatif yang konsisten, PKS ini diharapkan akan membawa perubahan positif bagi peran investigasi, pelaksanaan sanksi hukum, serta penataan kembali aset berisiko.

Penerapan rencana kerja merambah berbagai sektor ekonomi, sehingga memperlihatkan bahwa kolaborasi antara lembaga keuangan dan peradilan dapat menjadi solusi bersama dan memfokuskan sinergi menghadapi tantangan keuangan. Di jangka panjang, kegiatan bersama ini berpotensi menghasilkan dukungan kuat bagi kepatuhan, penanggulangan risiko, dan peningkatan kualitas lembaga secara berkelanjutan





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Bank Sumsel Babel Kejaksaan Negeri PALI Perjanjian Kerja Sama Tata Kelola Perusahaan Mitigasi Risiko

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