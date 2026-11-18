Bi mengonfirmasi persetujuan People's Bank of China untuk bank Himbara menjadi bank kliring Renminbi kedua, mendukung transaksi LCT dan mengurangi ketergantungan dolar.

Bank sentral Tiongkok, People's Bank of China, telah memberikan persetujuan prinsip kepada salah satu bank milik pemerintah Indonesia atau yang dikenal sebagai Bank Himbara untuk menjadi bank kliring Renminbi kedua di negara ini. Langkah strategis ini resmi diumumkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers pasca Rapat Dewan Gubernur yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Rabu.

Proses Penetapan Bank Kliring Renminbi

Penunjukan bank Himbara tersebut akan menyusul keberadaan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch yang sebelumnya telah lebih dahulu menjalankan peran sebagai bank kliring utama. Meskipun persetujuan prinsip dari otoritas moneter Tiongkok telah diperoleh, proses administratif akhir masih berlangsung dan belum ada pengumuman resmi mengenai identitas bank Himbara yang dimaksud. Deputi Gubernur Thomas Djiwandono menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari kerangka kerja yang lebih luas untuk memperkuat infrastruktur keuangan bilateral.

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Fasilitas kliring ini dirancang untuk memungkinkan pelaku usaha mengeksekusi transaksi perdagangan maupun investasi secara langsung menggunakan mata uang Renminbi dan Rupiah. Dengan adanya infrastruktur ini, perusahaan tidak lagi diwajibkan untuk mengonversi mata uang tersebut terlebih dahulu ke dalam Dolar Amerika Serikat atau USD sebelum melakukan transaksi. Hal ini bertujuan untuk memangkas biaya transaksi dan efisiensi waktu dalam operasional perdagangan internasional.

Dampak Strategi Diversifikasi Mata Uang

Keberadaan bank kliring baru ini merupakan langkah strategis Bank Indonesia untuk mendukung diversifikasi mata uang sekaligus memitigasi volatilitas nilai tukar yang sering terjadi di pasar global. Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa skema ini akan sangat menguntungkan dunia usaha, khususnya bagi perusahaan yang membutuhkan modal kerja dalam denominasi Rupiah namun memperoleh fasilitas pembiayaan dalam bentuk Renminbi. Dukungan ini diharapkan dapat menurunkan beban biaya finansial bagi korporasi nasional.

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Lebih dari sekadar alat diversifikasi, infrastruktur kliring ini didorong untuk mendalami pasar uang domestik dalam jangka panjang. Ketersediaan beragam instrumen keuangan yang berdenominasi Renminbi diyakini mampu mendukung pembentukan harga atau price discovery yang akurat. Hasil akhirnya adalah terciptanya pasar keuangan yang lebih efisien dan kompetitif di tengah integrasi ekonomi regional yang semakin erat.

Pertumbuhan Transaksi LCT dan Pangsa Pasar

Inisiatif bank kliring ini berjalan sejalan dengan tren penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction yang kian melonjak signifikan di Indonesia. Bank Indonesia mencatat bahwa total transaksi LCT hingga Oktober 2026 telah menembus angka ekuivalen 55,47 miliar dolar AS. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat drastis dengan kenaikan 116 persen secara tahunan atau year on year.

Dari total volume transaksi tersebut, mata uang Renminbi mendominasi pasar dengan pangsa yang sangat besar, mencapai 83,20 persen atau setara dengan 46,1 miliar dolar AS. Posisi kedua dan ketiga dalam pangsa pasar ditempati oleh transaksi yang menggunakan Yen Jepang dan Ringgit Malaysia. Dominasi Renminbi ini menunjukkan kepercayaan tinggi pelaku bisnis Indonesia terhadap mata uang Tiongkok.

Kerjasama Bank dan Institusi Keuangan

Implementasi bank kliring Renminbi di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari nota kesepahaman yang ditandatangani antara Bank Indonesia dan People's Bank of China pada 11 Juni 2026. Otoritas moneter Tiongkok sebelumnya telah meresmikan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai bank kliring pertama untuk memfasilitasi perdagangan bilateral.

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Untuk memaksimalkan operasionalisasinya, Bank of China Jakarta Branch telah mengikat komitmen dengan 12 bank yang ditunjuk sebagai Cross Currency Dealer atau ACCD di Tanah Air. Kedua belas bank tersebut meliputi Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, OCBC NISP, Danamon, PermataBank, Maybank Indonesia, Bank Sinarmas, China Construction Bank Indonesia, serta ICBC Indonesia. Komitmen ini bertujuan untuk menyediakan layanan kliring, penyelesaian transaksi, hingga instrumen pembiayaan LCT Indonesia-Tiongkok secara menyeluruh.