Bank Mega Syariah Catat Pertumbuhan Pembiayaan Emas Lebih dari 756 Persen

PT Bank Mega Syariah mencatat pertumbuhan signifikan dalam penyaluran pembiayaan emas, didorong oleh tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas. Produk Flexi Gold menjadi kunci utama pertumbuhan ini, menawarkan akses mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk berinvestasi emas secara bertahap.

Waktu baca 3 menit Ilustrasi - Nasabah Bank Mega Syariah mengakses layanan perbankan melalui aplikasi M-Syariah. (ANTARA/HO- Bank Mega Syariah ) Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah mencatat pertumbuhan luar biasa dalam penyaluran pembiayaan emas , mencapai lebih dari 756 persen hingga Maret 2026 dibandingkan dengan posisi pada Desember 2025.

Peningkatan signifikan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas sebagai instrumen yang aman dan menguntungkan. Kepala Divisi Digital Business & Product Management Bank Mega Syariah, Benadicto Alvonzo Ferary, menjelaskan bahwa produk pembiayaan emas yang mereka tawarkan, bernama Flexi Gold, telah menarik perhatian yang besar, terutama di wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa dan Sumatera. Flexi Gold dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat untuk berinvestasi emas secara bertahap.

Dengan menawarkan cicilan yang ringan dan terjangkau, Bank Mega Syariah memungkinkan nasabahnya untuk membangun portofolio investasi jangka panjang secara disiplin, sekaligus memanfaatkan potensi kenaikan harga emas yang terus berlanjut. Secara spesifik, Jakarta menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan pembiayaan emas ini, dengan pangsa pasar mencapai 41,79 persen dari total nilai nasional. Tangerang menyusul di posisi kedua dengan kontribusi signifikan sebesar 14,08 persen, dan Palembang berada di urutan ketiga dengan andil 7,15 persen.

Selain ketiga kota utama tersebut, minat terhadap pembiayaan emas ini juga terlihat di berbagai kota lain seperti Bandung, Semarang, Depok, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, serta Medan dan sekitarnya. Secara kolektif, kota-kota ini menyumbang 36,98 persen dari total portofolio pembiayaan emas Bank Mega Syariah. Distribusi yang luas ini menunjukkan bahwa Flexi Gold telah berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, dan menjadi pilihan investasi yang populer bagi mereka yang ingin memiliki emas dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau.

Bank Mega Syariah terus berupaya untuk memperluas jangkauan produk Flexi Gold ini, dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada nasabah agar dapat memenuhi kebutuhan investasi emas mereka dengan lebih baik. Benadicto Alvonzo Ferary juga menyoroti perubahan signifikan dalam profil investasi emas saat ini. Menurutnya, emas telah berevolusi dari sekadar pelengkap portofolio investasi menjadi instrumen utama dalam strategi investasi jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh karakteristik unik emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakstabilan ekonomi.

Dalam situasi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, seperti tekanan inflasi dan volatilitas pasar keuangan, emas cenderung mampu mempertahankan daya belinya dan memberikan stabilitas nilai aset. Investor semakin menyadari bahwa emas dapat menjadi alat proteksi nilai yang efektif dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Pergeseran perilaku investor ini menunjukkan bahwa emas semakin dipandang sebagai aset yang aman dan dapat diandalkan, terutama dalam jangka panjang.

Bank Mega Syariah menyambut baik tren ini, dan berkomitmen untuk terus mengembangkan produk dan layanan yang berkaitan dengan investasi emas, agar dapat memberikan solusi investasi yang optimal bagi nasabahnya. Selain itu, Bank Mega Syariah juga terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat investasi emas, dan membantu mereka untuk memahami bagaimana emas dapat menjadi bagian penting dari strategi keuangan mereka





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Semangat Syariah untuk Semua Permata Bank Perluas Inklusi KeuanganPermata Bank melalui Unit Usaha Syariah berkomitmen memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia dengan semangat Syariah untuk Semua, menawarkan layanan finansial inklusif dan relevan bagi semua tahap kehidupan. Pertumbuhan aset industri keuangan syariah positif, namun literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah sehingga edukasi dan akses layanan menjadi prioritas.

Read more »

Strategi Besar BCA Syariah dengan Bank Aladin SyariahBank BCA Syariah dan Bank Aladin Syariah telah meningkatkan kerja sama transaksi antarbank melalui instrumen SiPA untuk memperkuat standardisasi pengelolaan dana.

Read more »

Industri Asuransi Syariah Tetap Tumbuh di Tengah Gejolak Pasar, Aset Naik 20 PersenIndustri asuransi syariah tetap tumbuh pada 2025. Aset Prudential Syariah naik lebih dari 20 persen dari Rp6,6 triliun menjadi sekitar Rp8 triliun. Baca di sini

Read more »

Kolaborasi Maybank dan Sinar Mas Buka Era Baru Investasi SyariahPT Bank Maybank Indonesia Tbk dan PT Bank Sinar Mas Tbk sepakat menjalin kemitraan strategis dalam merealisasikan transaksi Sharia Restricted Investment Account (SRIA).

Read more »

Forum Bekisah BI Targetkan Ekonomi Syariah MeningkatBank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan peningkatan literasi dan potensi ekonomi syariah lewat Bekisah ke-VI 2026.

Read more »

Bank Mega Syariah: Pembiayaan emas positif di tengah tingginya minatPT Bank Mega Syariah mencatat kinerja positif pada penyaluran pembiayaan emas dengan pertumbuhan lebih dari 756 persen hingga Maret 2026 dibandingkan posisi ...

Read more »