Bank Mandiri Perkuat Ketahanan Ekonomi Rakyat Melalui Program Berbagi Sembako di Hari Kebangkitan Nasional

Bank Mandiri menyalurkan bantuan paket sembako kepada lebih dari 28.000 masyarakat prasejahtera dan pekerja sektor informal di 10 wilayah Indonesia untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional.

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional , Bank Mandiri kembali menunjukkan peran aktifnya sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab sosial tinggi terhadap masyarakat Indonesia. Melalui inisiatif yang diberi nama Mandiri Berbagi Sembako, perseroan berupaya memberikan kontribusi nyata dalam membantu pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang berada dalam kondisi prasejahtera serta para pejuang ekonomi di sektor informal.

Langkah ini bukan sekadar aksi filantropi biasa, melainkan sebuah strategi berkelanjutan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Bank Mandiri menyadari bahwa stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada ketangguhan daya beli masyarakat kelas bawah, sehingga dukungan berupa bantuan pangan menjadi sangat krusial terutama di tengah dinamika ekonomi global yang sering kali tidak menentu dan memberikan tekanan pada harga kebutuhan pokok.

Pelaksanaan program bantuan ini berlangsung secara masif pada periode 12 hingga 20 Mei 2026, dengan menjangkau sepuluh titik strategis yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Secara akumulatif, program ini berhasil memberikan manfaat kepada lebih dari 28.000 orang penerima bantuan. Fokus utama dari penyaluran sembako ini adalah para pekerja sektor informal yang memiliki peran vital namun sering kali kurang mendapat perhatian, seperti pengemudi ojek daring, kurir pengiriman barang, hingga porter di terminal atau stasiun.

Selain itu, petugas kebersihan dan satuan pengamanan yang bekerja keras menjaga kenyamanan publik juga menjadi sasaran utama program ini. Dengan menyasar kelompok-kelompok ini, Bank Mandiri berharap dapat memberikan dorongan semangat serta meringankan beban finansial harian mereka, sehingga produktivitas mereka dalam menggerakkan roda ekonomi lokal tetap terjaga dengan baik. Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah perwujudan dari komitmen perusahaan untuk terus hadir melayani masyarakat dengan sepenuh hati secara inklusif.

Menurut Adhika, Mandiri Berbagi Sembako adalah bagian dari strategi besar perusahaan dalam memperkuat kepedulian sosial yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa para pekerja sektor informal dan kelompok masyarakat rentan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem ekonomi nasional. Oleh karena itu, dukungan yang diberikan harus dirasakan secara langsung dan memberikan dampak yang signifikan.

Adhika juga menambahkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai pengingat bagi seluruh elemen bangsa, termasuk korporasi, untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan melalui aksi nyata yang mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat luas. Untuk memastikan bahwa distribusi bantuan berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat sasaran, Bank Mandiri melakukan koordinasi intensif dengan berbagai perangkat wilayah serta koordinator komunitas di setiap lokasi pembagian. Proses distribusi diatur sedemikian rupa dengan membagi penerima manfaat ke dalam beberapa sesi pengambilan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan massa atau antrean panjang yang dapat mengganggu ketertiban umum. Menariknya, Bank Mandiri tidak hanya memberikan paket fisik, tetapi juga merancang kegiatan ini sebagai ruang interaksi sosial yang hangat. Untuk mencairkan suasana, pihak bank menyediakan hiburan sederhana dan berbagai permainan berhadiah, sehingga masyarakat yang hadir merasa lebih dihargai dan bahagia. Pendekatan humanis ini bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang lebih kuat antara Bank Mandiri sebagai institusi perbankan dengan masyarakat luas.

Isi dari paket sembako yang dibagikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar keluarga, yang terdiri dari beras berkualitas, gula pasir, minyak goreng, teh celup, dan biskuit. Pemberian paket-paket ini diharapkan dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan harian, sehingga dana yang ada dapat dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya seperti pendidikan anak atau kesehatan. Bank Mandiri percaya bahwa dengan menjaga ketahanan pangan di tingkat keluarga, maka daya tahan ekonomi masyarakat terhadap guncangan inflasi dapat ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri sebagai agen pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Menatap masa depan, Bank Mandiri berkomitmen untuk menjaga kesinambungan program-program sosial melalui payung besar Mandiri Berbagi Kebaikan. Inisiatif ini akan terus dikembangkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Perusahaan berencana untuk terus memperluas jangkauan bantuan sosialnya di seluruh wilayah operasional perseroan dengan mengintegrasikan sinergi bersama berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, Bank Mandiri bertekad untuk terus menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Adhika Vista menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kontribusi nyata untuk negeri akan terus menjadi prioritas utama perusahaan guna memastikan bahwa kemajuan ekonomi yang dicapai dapat dinikmati secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia





