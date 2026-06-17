Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabat Desa di 28 Desa Sepanjang Rute Mandiri Jogja Marathon

Bank Mandiri memperkuat komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan lewat program Mandiri Sahabat Desa. Program ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Bank Mandiri dan menunjukkan semangat untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi negeri

Bank Mandiri Berkshire Marker memperkuat komitmen sebagai mitranya pemerintah, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan lewat program Mandiri Sahabat Desa dalam rangkaian Mandiri Jogja Marathon (MJM) 2026.

Program ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Bank Mandiri yang menunjukkan semangat untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi negeri. Lewat inisiatif ini, Bank Mandiri menegaskan perannya yang tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, melainkan juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Adhika Vista, Corporate Secretary Bank Mandiri, menyampaikan bahwa program Mandiri Sahabat Desa dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Juni 2026 dengan menjangkau 28 desa yang berada di sepanjang rute Mandiri Jogja Marathon 2026. Lebih lanjut, melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi, program ini berupaya menciptakan nilai tumbuh bagi masyarakat sekaligus memperkuat dampak keberlanjutan yang dapat dirasakan secara langsung oleh warga desa





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