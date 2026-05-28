Bank Mandiri Catat Laba Bersih Naik 18,9 Persen Jadi Rp18,1 Triliun pada April 2026

Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kinerja positif pada April 2026 dengan laba bersih naik 18,9 persen menjadi Rp18,1 triliun. Penyaluran kredit mencapai Rp1.550 triliun didorong sektor produktif dan UMKM, sementara aset tumbuh 16,2 persen menjadi Rp2.245 triliun. Dana Pihak Ketiga juga increase 16,6 persen, didukung layanan digital Livin' dan Kopra. Bank berkomitmen terus mendukung program pemerintah seperti KUR dan pemberdayaan UMKM untuk akselerasi ekonomi nasional.

Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp18,1 triliun pada 30 April 2026, meningkat 18,9 persen secara tahunan. Penyaluran kredit mencapai Rp1.550 triliun, naik 18,5 persen, didorong fokus pada sektor produktif dan UMKM .

Aset bank tumbuh 16,2 persen menjadi Rp2.245 triliun dibandingkan April 2025 sebesar Rp1.933 triliun. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata industri perbankan nasional dengan pembiayaan diarahkan ke sektor produktif mulai dari korporasi hingga UMKM. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 16,6 persen menjadi Rp1.650 triliun, didukung aktivitas ekonomi nasional yang terjaga dan optimalisasi layanan digital melalui aplikasi Livin' by Mandiri dan Kopra by Mandiri. Sinergi layanan digital memungkinkan transaksi cepat, mudah, dan terintegrasi dalam satu ekosistem keuangan.

Bank juga menjaga kualitas pertumbuhan dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko disiplin, serta diversifikasi sumber pendapatan. Ke depan, Bank Mandiri berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan pembiayaan UMKM, dukungan sektor strategis dan hilirisasi, serta pemberdayaan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah ini diharapkan memperluas lapangan kerja dan memperkuat daya saing ekonomi nasional





