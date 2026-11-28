Bank Jateng optimalkan kedekatan dengan pemda dan UMKM di Jateng Fest 2026. Strategi fokus pada layanan berkualitas, value chain financing, dan KUR untuk dampak ekonomi Jawa Tengah.

Persaingan industri perbankan yang kian ketat di tahun 2026 memaksa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ( Bank Jateng) untuk merombak strategi bisnisnya. Perusahaan ini memilih mengandalkan keunggulan struktural sebagai bank pembangunan daerah (BPD) untuk menjaga posisi kompetitifnya di tengah gempuran bank nasional maupun swasta. Langkah ini diambil secara strategis untuk memastikan keberlanjutan layanan keuangan bagi masyarakat Jawa Tengah.

Direktur Bisnis Dana, Jasa, dan UMKM Bank Jateng, Anna Kusumarita, menyatakan bahwa perusahaan tidak akan hanya berlomba dalam perang suku bunga atau besaran kredit yang ditawarkan. Sebaliknya, Bank Jateng memusatkan perhatian pada kualitas layanan, kemudahan akses pembiayaan, kecepatan proses, dan kepastian pelayanan sebagai pilar utama diferensiasi di pasar.

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Optimasi Kedekatan dengan Pemda dan Masyarakat

Bank Jateng memanfaatkan kedekatan historis dan operasionalnya dengan pemerintah daerah serta masyarakat lokal sebagai modal utama daya saing. Hubungan intim ini memungkinkan bank untuk memahami karakteristik ekonomi dan kebutuhan nasabah secara lebih mendalam dibandingkan kompetitor dari luar daerah. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan tepat sasaran.

Di forum Jateng Fest 2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Sabtu (28/11/2026), Anna Kusumarita menjelaskan bahwa kedekatan dengan karakteristik ekonomi daerah menjadi kunci utama. Strategi ini memungkinkan Bank Jateng menghadirkan produk dan layanan yang sangat relevan dengan kondisi riil masyarakat Jawa Tengah. Fokus utama adalah pada kepuasan pelanggan melalui layanan yang responsif dan sesuai dengan konteks lokal.

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Value Chain Financing dan Ekosistem Bisnis

Strategi pengembangan bisnis yang paling signifikan adalah optimalisasi ekosistem pemerintah daerah melalui skema pembiayaan berbasis rantai pasok atau value chain financing. Bank Jateng aktif menghubungkan perusahaan inti dengan pemasok, distributor, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu jaringan bisnis yang terintegrasi. Skema ini menghilangkan hambatan agunan tradisional yang sering menjadi kendala bagi UMKM.

Pelaku UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan pembiayaan karena minimnya jaminan fisik kini dapat mengakses modal berdasarkan potensi transaksi dan aktivitas bisnis mereka. Melalui pendekatan ini, Bank Jateng memastikan bahwa kebutuhan bahan baku, jasa pendukung, distribusi, logistik, hingga kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi. Hal ini menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dukungan Program KUR dan Industri Padat Karya

Bank Jateng juga memperkuat peranannya sebagai mitra pemerintah dalam program pembiayaan strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Industri Padat Karya. Program kredit industri ini difokuskan pada UMKM dengan jumlah tenaga kerja sekitar 25 orang untuk mendorong penyerapan pekerja lokal. Pendekatan ini bertujuan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah melalui sektor manufaktur dan UMKM.

Selain itu, bank terus meningkatkan layanan melalui cash management system dan penambahan produk jasa valuta asing untuk mendukung kebutuhan bisnis komersial. Peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro serta pengelolaan risiko yang prudent menjadi fokus paralel untuk menjaga stabilitas keuangan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa Bank Jateng tetap relevan dan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah.