Bank Jateng Pawone Bantu UMKM Kuliner Berkembang lewat Borobudur Marathon

Program Bank Jateng Pawone membina UMKM kuliner Magelang dan Borobudur untuk berjualan di Borobudur Marathon, sekaligus membuka pelanggan baru dan lapangan kerja.

Selama 10 tahun penyelenggaraannya, Bank Jateng Borobudur Marathon tidak berkembang sendirian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilibatkan agar ikut merasakan manfaat ajang wisata olahraga tersebut. Seiring waktu, sebagian usaha peserta itu ikut tumbuh besar.

Salah satu contohnya adalah Sri Watini (53), pemilik usaha katering D'noel Catering di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Saat ditemui pada Selasa, 27 Oktober 2026, Sri mengingat pertama kali usahanya terpilih mengikuti program Bank Jateng Pawone pada 2019.

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Bank Jateng Pawone Membina UMKM Kuliner Borobudur

Program Bank Jateng Pawone membina UMKM kuliner di wilayah Borobudur, Kabupaten Magelang, dan sekitarnya agar produknya dapat dipasarkan di ajang lomba lari Borobudur Marathon. Nama Pawone diambil dari kata 'kata', yang berarti dapur dalam bahasa Jawa.

Saat pertama kali terpilih, usaha Sri masih berskala kecil. Pelanggannya baru sebatas warga sekitar desa dan rekan kerja suaminya di kantor. Menu andalannya saat itu adalah mangut beong, masakan khas Magelang berbahan ikan beong atau baung dari Sungai Progo.

Pada hari lomba Borobudur Marathon 2019, mangut beong buatan Sri ternyata sangat digemari para pelari. Sebanyak 400 porsi dagangannya habis terjual. Hasil penjualan itu ia gunakan untuk menambah modal usaha dan membeli perlengkapan dapur.

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Sri juga memperoleh manfaat lain berupa pengenalan usaha kepada khalayak luas. Eksposur tersebut mendatangkan banyak pelanggan baru, termasuk dari sejumlah dinas pemerintahan, sehingga usahanya berkembang sedikit demi sedikit.

Pada 2020 dan 2021, ketika jumlah peserta dibatasi karena pandemi Covid-19, Sri tetap dilibatkan menyediakan makanan bagi panitia dan kru lomba. Setelah lomba kembali normal pada 2023 dan 2024, ia terpilih lagi melalui Pawone.

Pada 2024, terdapat ketentuan bahwa UMKM yang pernah ikut sebelumnya tidak boleh menjual menu yang sama. Sri kemudian mengganti menunya dengan sop senerek, kuliner khas Magelang lainnya. Pada 2025, ia berjualan gudeg.

Pada tahun 2026, D'noel Catering kembali lolos seleksi sebagai salah satu dari 20 UMKM kuliner peserta. Sri menyiapkan nasi uduk ayam balado dan merencanakan 500 porsi untuk dua hari berjualan saat pembagian paket lomba.

Pelatihan HPP dan Manajemen Dapur Produksi

Program Pawone tidak hanya memberikan kesempatan berjualan, tetapi juga membekali pelaku UMKM dengan pelatihan aspek bisnis kuliner. Salah satu materi utamanya adalah cara menghitung harga pokok penjualan (HPP).

Sri menilai pelajaran tentang HPP sangat penting. Sebelumnya, ia hanya menghitung biaya produksi secara kasar. Setelah mengikuti pelatihan, ia memahami perhitungan harus dilakukan secara detail, misalnya hingga takaran gram garam untuk setiap porsi makanan.

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Menurut Elisa Anggraeni (44), pemilik usaha minuman rempah Dlizfood dengan merek Roseliz di Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, ilmu paling bermanfaat dari Pawone adalah manajemen dapur untuk produksi massal hingga ribuan porsi. Pelaku UMKM diajari urutan penyiapan bahan dan perhitungan proses agar hasilnya efektif dan efisien.

Dampak Usaha dan Lapangan Kerja UMKM

Penerapan ilmu manajemen dan HPP membantu usaha katering Sri berkembang pesat. Saat ini, D'noel Catering mampu melayani lebih dari 1.000 porsi pesanan dalam sebulan.

Pertumbuhan usaha tersebut juga membuka lapangan kerja. Sri yang sebelumnya mengurus usaha sendiri dengan sesekali dibantu anaknya kini mempekerjakan dua karyawan tetap. Saat pesanan sedang ramai, ia memanggil tenaga lepas hingga 10 orang.

Elisa Anggraeni, yang mengikuti Borobudur Marathon sejak 2022, juga merasakan manfaat serupa. Tahun ini, Dlizfood menyajikan minuman bernama Monas yang memadukan lemon, nanas, dan kolang-kaling.

Dlizfood juga memperluas jaringan pemasaran. Salah satu produk andalannya adalah bahan kering minuman rempah, yang banyak dipesan para pelari untuk dikirim setelah ajang lomba. Elisa mengatakan sebagian pelanggan masih terus memesan hingga saat ini.

Elisa menilai keberhasilan lolos seleksi dan kurasi ketat untuk berjualan di Borobudur Marathon turut meningkatkan kepercayaan diri dan reputasi usahanya. Dlizfood kini sering menerima pesanan minuman rempah dari hotel-hotel berbintang di sekitar Borobudur.

Pelaku UMKM lain, Puput Setyoko (36) dari Jamur Borobudur, juga berada di desa yang sama dengan Elisa. Sejak 2018, Puput mengolah hasil budidaya jamur menjadi berbagai produk makanan seperti keripik, dimsum, bakso, sate, dan sempol.