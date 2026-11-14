Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Siagakan 400 Tenaga Kesehatan di Magelang

Pengelola Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 mengerahkan 400 tenaga kesehatan dan lima dokter spesialis untuk menjamin keselamatan 12.500 pelari dari 38 negara di Magelang.

Pemerintah Kabupaten Magelang bersama panitia pengelola event internasional Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 telah menyelesaikan persiapan ketat untuk menjaga keselamatan para atlet. Sejumlah besar sumber daya medis, termasuk sekitar 400 tenaga kesehatan profesional, telah disiagakan secara massif di seluruh titik lintasan yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, guna menghadapi lonjakan jumlah peserta dan tantangan iklim panas pada hari perlombaan. Acara berstatus Elite Label dari World Athletics ini ditetapkan akan berlangsung pada Minggu, tanggal 15 November 2026, setelah melalui proses koordinasi intensif antara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara terbesar tingkat internasional di provinsi tersebut.

Siaga 400 Tenaga Kesehatan dan Dokter Spesialis

Kesiapan medis untuk Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 menjadi prioritas utama yang diatur secara rinci oleh para ahli kesehatan terkemuka di bidang olahraga. Medical Director Bank Jateng Borobudur Marathon, Wawan Budisusilo, mengkonfirmasi dalam jumpa pers kesiapan yang diselenggarakan di Grand Artos Hotel, Magelang, pada Sabtu, 14 November 2026, bahwa tim medis siap介入 menangani berbagai jenis gangguan kesehatan yang mungkin dialami pelari selama event berlangsung. Penyiapan tim ini mencakup lima dokter spesialis dari berbagai latar belakang medis untuk memastikan respon yang cepat dan akurat terhadap kondisi darurat.

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Keputusan untuk menambah jumlah tenaga medis hingga mencapai 400 orang tersebut bukan tanpa alasan yang jelas, melainkan merupakan respons langsung terhadap peningkatan partisipasi global yang sangat signifikan. Wawan Budisusilo menjelaskan bahwa penambahan jumlah tim kesehatan ini menjadi langkah mutlak dan tidak dapat ditawar lagi mengingat adanya kenaikan jumlah peserta yang mencapai 1.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang menuntut kesiapan infrastruktur kesehatan yang jauh lebih besar dan responsif.

Protokol WBGT dan Pengukuran Suhu Lingkungan

Selain menyiapkan personel, panitia telah menginstal perangkat teknologi pemantauan cuaca yang canggih untuk mengukur tingkat tekanan panas lingkungan secara real-time. Alat pemantau tersebut berfungsi untuk menghitung Wet-Bulb Globe Temperature atau WBGT, sebuah indikator standar internasional yang mengukur kombinasi suhu udara, kelembaban, dan radiasi panas matahari yang berdampak langsung pada fisik manusia. Data historis selama sebulan terakhir dan dua minggu terakhir telah dipelajari cermat untuk melihat tren cuaca dan mengantisipasi potensi risiko termal bagi para peserta.

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Wawan Budisusilo menekankan bahwa kondisi suhu dan kelembaban udara yang cukup tinggi selama beberapa waktu terakhir menjadi perhatian serius yang memerlukan atensi ekstra dari seluruh pihak yang terlibat dalam operasional lomba. Jika indikator pada alat pemantau sudah menunjukkan warna hitam, yang menandakan bahwa lingkungan tidak sehat atau membahayakan keselamatan jiwa, maka prosedur penghentian lomba harus segera diterapkan tanpa penundaan sedikitpun oleh Race Director Bank Jateng Borobudur Marathon untuk melindungi nyawa para pelari.

Risiko Heat Stroke dan Strategi Waktu Start

Dampak kesehatan yang paling ditakutkan dalam kondisi cuaca panas ekstrem adalah serangan heat stroke atau sengatan panas yang dapat menyebabkan suhu tubuh meningkat drastis hingga melampaui 40 derajat Celcius. Kondisi medis ini sangat berbahaya jika tidak ditangani secara segera oleh tim profesional karena dapat memicu kerusakan otak permanen, kegagalan organ vital seperti ginjal atau jantung, dan berpotensi berujung pada kematian yang tragis bagi para pelari yang tidak siap menghadapi tekanan panas tersebut.

Race Director Bank Jateng Borobudur Marathon 2026, Andreas Kansil, mengumumkan perubahan signifikan pada jadwal perlombaan untuk meminimalkan paparan panas matahari pada siang hari. Waktu start dimajukan secara drastis menjadi pukul 04.15 WIB untuk kategori maraton, pukul 04.55 WIB untuk setengah maraton, dan pukul 05.20 WIB untuk kategori 10K guna memastikan pelari berlari pada suhu yang lebih sejuk.

Strategi pembagian kelompok start juga diterapkan secara ketat untuk menjaga keamanan, di mana pelepasan pelari dibagi berdasarkan target finis menjadi empat kelompok terpisah dengan jeda waktu beberapa menit di setiap kategori. Andreas Kansil menyatakan bahwa koordinasi dengan tim medis selama berbulan-bulan telah dilakukan untuk mitigasi berbagai risiko, dengan harapan perlombaan berlangsung lancar dan keselamatan peserta menjadi atensi utama yang mutlak harus dijamin oleh seluruh panitia.