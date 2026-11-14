Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Raih Standar Emas World Athletics di Hari Kesepuluh

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 resmi berstatus Elite Label dengan standar emas. Event 10 tahun ini melibatkan 12.500 pelari dari 38 negara di Magelang, mendorong ekonomi lokal hingga Rp 50 miliar.

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 resmi siap menggelar perlombaan pada Minggu 15 November 2026 di Taman Lumbini, kompleks Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Event tahunan yang telah menginjak usia satu dekade ini menarik minat sebanyak 12.500 pelari dari 38 negara berbeda untuk berpartisipasi dalam kompetisi berstatus Elite Label dunia.

Standar Internasional dan Apresiasi Delegasi Teknis

Delegasi Teknis World Athletics Lau Joo Koon Melvin secara resmi mengonfirmasi bahwa lomba lari ini telah memenuhi standar "Gold" atau setara dengan level tertinggi yang diakui secara internasional. Pengumuman penting tersebut disampaikan Melvin saat jumpa pers pada Sabtu 14 November 2026 di Magelang, satu hari sebelum pelaksanaan ajang bergengsi tersebut dimulai.

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Pernyataan resmi ini didasari oleh peninjauan mendalam yang dilakukan oleh tim teknis World Athletics terhadap persiapan manajemen lomba serta kualitas jalur yang akan ditempuh oleh para peserta. Peninjauan lapangan tersebut dilakukan secara intensif pada Jumat 13 November 2026 untuk memastikan seluruh aspek teknis dan keselamatan telah terpenuhi dengan standar global.

Keberadaan status Elite Label bukan sekadar predikat, melainkan bukti nyata konsistensi penyelenggara dalam menjaga integritas dan kualitas kompetisi olahraga atletik. Hal ini menempatkan Bank Jateng Borobudur Marathon sebagai salah satu ajang lari paling prestisius di Indonesia dan kawasan Asia.

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Keterlibatan Masyarakat dan Pengembangan Atlet Muda

Melvin memberikan pujian khusus terhadap tingkat partisipasi aktif masyarakat lokal di sekitar area Candi Borobudur yang menjadi ciri khas unik dari ajang ini. Warga setempat serta siswa-siswi sekolah secara volonteer membentuk regu penyorak untuk memberikan semangat kepada para pelari sepanjang jalur kompetisi, menciptakan atmosfer kebersamaan yang sulit ditemukan di ajang olahraga internasional lainnya.

Program Bank Jateng Young Talent juga mendapat apresiasi tinggi karena melibatkan 20 atlet muda pilihan yang tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta, tetapi juga menerima pembekalan dan pelatihan khusus. Langkah strategis ini dianggap sebagai investasi masa depan bagi atletik nasional dan menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pembinaan bakat muda.

Jalur lintasan yang melewati perkampungan tradisional di sekitar Borobudur dinilai memberikan dampak motivasi yang kuat bagi anak-anak muda desa. Melvin menyatakan bahwa pemandangan ini memberikan inspirasi besar bagi generasi muda lokal untuk terus bermimpi dan berpraktik menjadi atlet lari profesional di masa depan.

Dampak Ekonomi dan Pariwisata Olahraga di Jawa Tengah

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan lomba ini selama satu dekade memberikan kontribusi signifikan terhadap program pemerintah daerah. Event ini tidak hanya memopulerkan gaya hidup sehat, tetapi juga menjadi katalisator utama dalam meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan UMKM di kawasan wisata Borobudur.

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Data dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Bank Jateng Borobudur Marathon berhasil menciptakan perputaran uang mencapai Rp 84,63 miliar. Sekitar Rp 50 miliar di antaranya berasal secara langsung dari pengeluaran para pelari dan rombongan yang menikmati akomodasi, kuliner, dan transportasi di wilayah Jawa Tengah.

Direktur Utama Bank Jateng Bambang Widyatmoko menegaskan bahwa komitmen bank untuk menyempurnakan event ini akan terus berlanjut demi menjaga manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Pertumbuhan konsumsi masyarakat lokal meningkat drastis seiring dengan datangnya ribuan wisatawan dan peserta dari luar provinsi yang menginap dan berbelanja produk lokal.

Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chie An mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang satu dekade yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dukungan solid dari berbagai pihak, terutama masyarakat yang memiliki rasa memiliki tinggi, menjadi kunci utama kesuksesan transformasi event lokal menjadi destinasi olahraga dunia.

Adi Prinantyo menjelaskan bahwa tahun ini kategori maraton menjadi yang paling diminati dengan 5.000 peserta, diikuti oleh kategori jarak pendek lainnya dari total 12.500 pelari. Kerja sama erat antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan media menjadi fondasi kuat yang terus menjaga keberlanjutan prestasi dan dampak positif bagi masyarakat.