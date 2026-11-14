Bank Jateng Borobudur Marathon 2026: Pelari Siap Hadapi Rute Magelang di 15 November

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 akan berlangsung pada 15 November di Magelang. Rute ikonik Candi Borobudur menjadi daya tarik utama bagi ribuan pelari dari berbagai kota yang siap menikmati tantangan 21 kilometer dan 10 kilometer.

Komunitas pelari Indonesia kini bersiap penuh untuk menghadapi Bank Jateng Borobudur Marathon (BJBM) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 15 November. Perhelatan tahunan berskala internasional ini menawarkan pengalaman berlari yang unik di Magelang, menjadikannya destinasi wajib bagi para atlet maupun pelari hobi yang mencari tantangan baru di luar kota besar mereka.

Rute Magelang Menjadi Magnet Utama Pelari

Bank Jateng Borobudur Marathon merupakan ajang lari tahunan berskala internasional yang memadukan keindahan alam, budaya lokal, dan tantangan rute berlatar belakang keagungan Candi Borobudur. Diselenggarakan sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jateng, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan Harian, ajang ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu maraton paling ikonik di Indonesia. Kehadiran warga lokal di sepanjang rute lari sukses membuat peserta merasa dihargai dan disambut dengan hangat.

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Momen-momen unik kerap tercipta di sepanjang rute yang melewati area rumah warga, menciptakan atmosfer yang tidak bisa ditemukan di ajang lari lainnya, terutama di daerah perkotaan. Sorak-sorai dan dukungan semangat yang unik tersaji di setiap sudut desa yang dilalui, mulai dari pertunjukan musik jazz di tepi rute hingga tarian anak-anak sekolah dasar. Warga lokal juga dikenal dengan kebiasaan bagi-bagi gorengan, minuman, serta buah-buahan yang dilakukan secara rutin selama acara berlangsung.

Pelari Menikmati Rute Tanpa Tekanan Target Waktu

Rachmat Irwansjah (50), pelari asal Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali menunjukkan antusiasme besar untuk mengikuti BJBM 2026. Ia masih ingat betul keseruan Bank Jateng Borobudur Marathon setahun lalu dan merasa bahwa pengalaman menyenangkan dari BJBM 2025 menjadi alasan terbesarnya untuk kembali berpartisipasi di tahun ini. Dengan penuh antusias, ia bercerita soal Magelang dan pengalamannya mengikuti BJBM sebelumnya yang membuatnya jatuh hati pada suasana khas daerah tersebut.

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Bagi Rachmat, BJBM bukanlah ajang lari untuk mengejar catatan waktu tercepat semata. Ajang ini adalah ruang baginya untuk menikmati rute di tengah lanskap perdesaan Magelang yang asri. Ini merupakan kali ketiga Rachmat mengikuti BJBM, dan meski ia sudah berhasil mendapatkan slot lomba yang terbilang ketat, ia tidak memiliki ambisi besar-besaran yang ingin ia capai di ajang kali ini. Ia sudah bertekad untuk melapangkan dada dan menikmati setiap jengkal rute tanpa dipatok beban target angka.

Kendati memilih menikmati perjalanan, persiapan fisik Rachmat jauh dari kata asal-asalan. Tergabung dalam klub lari Arimas Rudi Test Lab (AMTL), ia disiplin melakoni instruksi pelatih demi menjaga ketahanan tubuhnya. Di tengah kesibukan bekerja, ia rutin melakukan latihan baik sebelum maupun sepulang kantor. Dalam sepekan, ia melahap menu latihan yang bervariasi untuk memastikan kondisi tubuh tetap prima saat hari-H tiba.

Strategi Perlengkapan dan Fokus Mental Pelari

Untuk urusan perlengkapan lari, Rachmat tak punya persiapan khusus menjelang hari perlombaan. Menurut dia, tak perlu membeli jersey atau sepatu baru menjelang maraton karena hal tersebut justru bisa mengganggu kenyamanan. Cukup pakai sepatu dan jersey yang lama yang sudah dipakai latihan sehari-hari agar sudah terbiasa dengan apa yang dikenakan selama maraton.

"Kalau beli sepatu baru, walaupun lebih bagus pun belum tentu kakinya terbiasa. Jadi lebih baik pakai yang lama. Kenyamanan itu nomor satu ketika berlari," pungkasnya. Pendekatan ini menunjukkan kedewasaan dalam bersikap terhadap olahraga maraton, di mana pengalaman dan kenyamanan pribadi dianggap lebih penting daripada faktor eksternal yang belum teruji.

Martini Sangadji dan Suami Merayakan Kembali Ke Magelang

Daya pikat yang terpancar dari kawasan Candi Borobudur juga memanggil Martini Sangadji (51) untuk kembali berlomba di BJBM 2026. Bagi ibu rumah tangga yang menetap di Cilandak, Jakarta Selatan ini, BJBM tak ubahnya sebuah pesta besar tempat para pencinta olahraga lari berkumpul dan bersukacita bersama. Ia menyebut bahwa Borobudur Marathon itu adalah "Lebaran"-nya para pelari, sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa besarnya apresiasi dan kegembiraan yang dirasakan setiap kali acara ini berlangsung.

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Berbeda dari tahun sebelumnya, momen BJBM tahun ini terasa sangat spesial lantaran sang suami turut serta berlari di kategori 10 kilometer. Keikutsertaan mereka menjadi momen "pulang kampung" ke tanah kelahiran orangtua suaminya di Magelang. Martini merasa bahwa pengalaman berlari di Magelang jauh lebih magis dibandingkan dengan maraton di Labuan Bajo, Medan, atau Bali karena rasanya tidak ada beban ketika lari, seperti sedang piknik bersama keluarga.

Ia ingin menikmati momen berlari bersama suami, ditemani dengan udara pagi dan pemandangan sawah, bukit, dan pepohonan di Kecamatan Borobudur. Namun, persiapan fisik tentu tetap harus dilakukan agar tetap siap berlari sejauh 21 kilometer. Dengan anak-anak yang kini sudah beranjak dewasa, Martini memiliki keleluasaan waktu untuk merawat hobinya. Di bawah arahan pelatih, tak kurang dari tiga kali seminggu Martini menjalani sesi latihan rutin untuk menjaga stamina.

Tantangan Target Waktu Bagi Pelari Kompetitif

Berbeda dari Rachmat dan Martini yang lebih mengutamakan suasana, Djat Fendy (40) justru punya target tersendiri yang ingin ia capai di BJBM tahun ini. Turun di kategori maraton penuh, ia ingin menembus catatan waktu kurang dari 4 jam, melampaui waktu terbaiknya sebelumnya, yakni 4 jam 11 menit. Target ambisius ini tentu butuh banyak persiapan yang matang dan terstruktur.

Sejak Desember tahun lalu, ia telah menabung persiapan secara konsisten dengan melakukan beragam jenis latihan di bawah pengawasan pelatih profesional. Ketertarikan terhadap pencapaian waktu ini menunjukkan bahwa BJBM bukan hanya wadah bagi para pelari hobi untuk bersenang-senang, tetapi juga arena bagi para atlet serius untuk menguji kemampuan dan meningkatkan performa mereka di hadapan penonton yang luar biasa antusias di Magelang.