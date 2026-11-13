Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 Dimulai, Pelari Ambil Paket Lomba di Magelang

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 dimulai Jumat (13/11/2026) di Magelang. Sejumlah pelari mengambil paket lomba lebih awal untuk persiapan.

Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 dimulai pada Jumat (13/11/2026) di Grand Artos Hotel, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Para pelari mulai mengambil paket lomba dua hari sebelum acara, dan sebagian dari mereka memilih datang pada hari pertama agar bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Lomba utama dijadwalkan berlangsung pada Minggu (15/11/2026) di Magelang. Antusiasme peserta terlihat sejak pengambilan perlengkapan lomba, mulai dari pelari yang baru pertama kali mengikuti maraton hingga pelari yang sudah menjadi peserta tetap.

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Pengambilan Paket Lomba Bank Jateng Borobudur Marathon

Pengambilan paket lomba Bank Jateng Borobudur Marathon 2026 sudah dibuka sejak hari pertama, Jumat (13/11/2026). Sejumlah pelari sengaja datang lebih awal supaya tidak menumpuk pada hari terakhir.

Salah satu pelari yang memilih mengambil perlengkapan pada Jumat adalah Aristyo (25), pelari asal Bandar Lampung. Aristyo akan berlomba di kategori maraton pada Minggu (15/11/2026) di Magelang.

Aristyo menyebut dirinya akan berlatih lagi setelah mengambil paket lomba. Ia ingin menuntaskan maraton pertamanya dengan baik sebelum hari perlombaan tiba.

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Yuni juga memilih mengambil paket lomba pada hari yang sama. Ia mengatakan langkah itu dilakukan agar tidak ada tanggungan dan dirinya bisa tetap melanjutkan latihan.

Target Waktu Para Pelari Maraton Tahun Ini

Aristyo, Yuni, dan Hendi sama-sama menargetkan waktu 5 jam 30 menit untuk Aristyo dan Yuni, sementara Hendi membidik waktu 4 jam 40 menit pada kategori maraton tahun ini. Target tersebut menjadi patokan persiapan masing-masing peserta.

Yuni menyebut tahun ini merupakan pertama kalinya ia mengikuti kategori maraton di Bank Jateng Borobudur Marathon. Ia mengaku senang bisa diterima sebagai peserta dan menargetkan waktu 5 jam 30 menit.

Hendi (28), pelari asal Kabupaten Pringsewu, Lampung, merupakan veteran di ajang ini. Tahun lalu ia menuntaskan kategori maraton dengan catatan waktu 5 jam 50 menit, lalu tahun ini ingin memangkasnya menjadi 4 jam 40 menit.

Hendi juga mengacu pada pengalamannya mengikuti maraton di Jakarta dengan catatan waktu 4 jam 54 menit. Ia yakin rute di Magelang memungkinkan dirinya finis lebih cepat dari sebelumnya. Hendi merupakan anggota komunitas Sewu Runners.

Pemisahan Jalur Pengambilan BIB dan Jersei

Penyelenggara memisahkan lokasi pengambilan paket lomba untuk memperlancar arus pelari yang keluar dan masuk. Langkah ini dilakukan agar kepadatan di area pengambilan dapat diatur sejak awal.

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Selain jalur untuk pelari yang mendaftar melalui undian, disiapkan jalur khusus bagi pelari dari jalur Saveduit dan XtraRun Bank Jateng serta Urbana Qualifiers. Pembagian jalur ini diharapkan membuat proses pengambilan lebih tertib.

Budhi, yang disebut sebagai penyelenggara, mengatakan pengambilan BIB atau nomor dada diharapkan memakan waktu 30 hingga 40 detik per orang. Setelah mendapatkan BIB, pelari dapat mengambil jersei di tempat lain agar tidak terjadi penumpukan.

Budhi menargetkan 30 hingga 35 persen pelari sudah mengambil paket lomba pada hari pertama, Jumat (13/11/2026). Dengan target tersebut, jumlah pelari yang datang pada Sabtu (14/11/2026) diharapkan tidak menumpuk.

Rencana Pelari Setelah Lomba dan Dampak Lokal

Setelah mengikuti lomba pada Minggu (15/11/2026), Hendi bersama beberapa kawannya berencana berlibur ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ia mengatakan mereka akan kembali ke Lampung setidaknya pada Rabu atau Kamis berikutnya.

Di sepanjang rute, warga setempat turut ambil bagian sebagai pendukung para pelari. Warga juga berbelanja makanan dan minuman dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tergabung dalam Bank Jateng Pawone.

Di area acara, peserta juga bisa melihat lorong berisi foto dan video masing-masing pelari dari edisi-edisi sebelumnya. Menurut Budhi, penyelenggara sengaja mengumpulkan data pelari sebagai bentuk penghargaan bagi peserta yang setia mengikuti lomba dari tahun ke tahun.