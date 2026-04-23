Bank Jakarta Transformasi, XPORIA 2026 Jadi Agenda Tahunan dan Berita Nasional Lainnya

Bank Jakarta berencana mengembangkan XPORIA 2026 menjadi agenda tahunan berskala besar. Selain itu, berita mengenai kematian WNA di Imigrasi Depok, dialog polisi dengan buruh, pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta, hingga kasus pelecehan seksual dan tradisi budaya juga menjadi sorotan.

Direktur Utama Bank Jakarta , Agus H. Widodo, menegaskan bahwa XPORIA 2026 bukan sekadar pameran biasa, melainkan akan dikembangkan menjadi agenda tahunan berskala lebih besar, bahkan berpotensi digelar di luar Balai Kota.

Menurut Agus, XPORIA 2026 dirancang sebagai ruang pengalaman yang menghadirkan beragam pilihan kuliner terbaik hingga produk gaya hidup seperti fashion, emas, dan properti dalam satu ruang interaktif bagi masyarakat. Ini bukan hanya pameran, tapi ruang pengalaman. Bank Jakarta ingin masyarakat tidak hanya melihat, tapi juga merasakan langsung berbagai produk unggulan. Agus menambahkan, peran bank saat ini tidak lagi cukup hanya menciptakan produk layanan keuangan, melainkan harus mampu menghadirkan pengalaman baru bagi nasabah, sejalan dengan transformasi yang tengah dilakukan Bank Jakarta.

Bank Jakarta terus bergerak bertransformasi, dari bank daerah menjadi bank yang mampu mengorkestrasi ekonomi di Jakarta. Komitmen ini sejalan dengan kesepakatan bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), di mana Bank Jakarta saat ini menjabat sebagai ketua. Dalam forum tersebut, disepakati bahwa bank daerah harus mengambil peran sebagai penggerak utama ekosistem ekonomi di masing-masing wilayah. Bank daerah ke depan harus menjadi orkestrator ekonomi di daerahnya, bukan sekadar lembaga keuangan.

XPORIA 2026 menjadi wujud nyata transformasi Bank Jakarta dalam membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Melalui event ini, Bank Jakarta ingin mempertemukan merchant dan nasabah agar dapat bertransaksi dengan lebih mudah dan efisien, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi Jakarta secara nyata. Jakarta memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi nasional, sehingga setiap aktivitas transaksi di kota ini memiliki dampak yang luas. Bank Jakarta hadir bukan hanya sebagai pelaku transaksi, tetapi sebagai penghubung dalam ekosistem ekonomi.

Selain itu, seorang WNA asal Inggris berinisial DJR (laki-laki, 53 tahun) meninggal dunia di ruang detensi Kantor Imigrasi Depok. Menjelang May Day 2026, Polda Metro Jaya melakukan dialog langsung bersama para buruh. Polisi membeberkan detik-detik bentrokan antara kelompok penagih kendaraan (matel) dengan warga di Cakung. Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, membantah penggantian Khoirudin dari jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta disebabkan konflik internal.

PKS mengganti Khoirudin dengan Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi penanganan ikan sapu-sapu agar tak melanggar prinsip kesejahteraan hewan. Seorang siswa SMAN 1 Purwakarta menunjukkan jari tengah ke arah guru, namun Bu Atun memilih memaafkan dan fokus pada pembinaan karakter. Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang menyeret Syekh Ahmad Al Misry masih bergulir, dengan saksi membeberkan rangkaian penelusurannya.

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengutuk keras pemasangan spanduk ‘Rising Lion’ oleh militer Israel di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Seorang turis AS mengalami pelecehan seksual saat menginap di homestay di Kodagu, India. Calon Jamaah Haji Subang tahun 2026 berjumlah 543 orang, terbagi dalam dua kloter dan akan berangkat via Kertajati. Janice Tjen memenangkan pertandingan perdananya di Madrid Open.

Tradisi metatah Karawang digelar di Pura Agung Sangga Buwana sebagai simbol pelestarian budaya dan harmoni antarumat beragama





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bank Jakarta XPORIA 2026 Ekonomi Jakarta Berita Nasional Imigrasi Pelecehan Seksual May Day PKS Budaya

United States Latest News, United States Headlines

