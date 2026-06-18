Bank Indonesia Tingkatkan BI Rate menjadi 5,75% untuk Teguhkan Rupiah dan Ikian Inflasi

Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Kebijakan ini meletakkan fokus pada memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga target inflasi di kisaran 2,5±1 persen tahun 2026 dan 2027.

Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia , Perry Warjiyo, pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, BI menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari kebijakan yang terarah untuk meneguhkan nilai tukar rupiah serta menjaga target inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,5 ± 1 persen pada tahun 2026 dan 2027. Penguatan nilai tukar rupiah menjadi pusat perhatian pada masa ini, terutama karena volatilitas pasar global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kenaikan BI Rate tidak stopir.

Bank sentral turut menaikkan suku bunga deposito facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen, sementara suku bunga lending facility meningkat 25 basis poin menjadi 6,5 persen. Langkah ini bertujuan menarik investasi domestik dan memperkuat daya tarik aset keuangan Indonesia di mata investor internasional. Dengan setara, BI mengakhiri periode di mana suku bunga acuan sebelumnya dipertahankan pada 5,5 persen setelah keputusan RDG Mingguan dua kali berturut-turut pada 9 Juni 2026.

Kebijakan ini dipandang sebagai upaya preventif mengantisipasi potensi tekanan inflasi dan mencegah depresiasi tajam pada rupiah. Menurut Gubernur Perry Warjiyo, keunggulan nilai tukar rupiah akan turut mempengaruhi daya beli masyarakat dan menekan dampak negatif inflasi. Pihak bank sentral juga menekankan pentingnya membumsikan kebijakan moneter yang konsisten agar pasar finansial dapat merespons dengan lebih tenang. Peningkatan suku bunga acuan dianggap strategi jangka panjang untuk menstabilkan pasar, mengangkat nilai tukar, dan sekaligus menekan tekanan inflasi yang berpotensi muncul akibat gejolak ekonomi global.

Dengan kebijakan ini, Bank Indonesia juga berharap dapat menjaga daya tarik aset keuangan domestik, meningkatkan aliran investasi portofolio asing, dan meneguhkan ketahanan sistem keuangan nasional, terutama bagi bank yang memiliki eksposur nilai tukar yang tinggi. DI TANGGAPAN BCA, CIMB NIAGA DAN DANAMON, BI menegaskan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan fokus kebijakan pasar yang mengarah pada stabilitas ekonomi nasional. Pihak bank-perbankan besar sekaligus menyoroti kesiapan mereka untuk memantau ketahanan sektor jasa keuangan di tengah perubahan suku bunga.

Selain itu, BI juga menyatakan bahwa dalam menyusun kebijakan moneter mereka telah memperhatikan indikator‑indeks ekonomi tetap stabil dan memperkuat sistem keuangan nasional. Peningkatan BI Rate juga diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menunda deflation, serta memperkuat posisi pemerintah dalam membawa ekonomi Indonesia keluar dari dinamika ketidakpastian global. Dengan penetapan BI Rate sampai 5,75 persen, Bank Indonesia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengawal inflasi di lingkungan kondisi ketidakpastian makroekonomi.

Langkah ini tidak hanya berfokus pada menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga menegaskan bahwa kebijakan moneter yang berkelanjutan dan sistematis diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi nasional. Di masa mendatang, BI akan terus memantau situasi makroekonomi domestik dan global untuk menyesuaikan kebijakan suku bunga bila diperlukan, demi mencapai kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan





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Bank Indonesia BI Rate Suku Bunga Acuan Inflasi Nilai Tukar Rupiah

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