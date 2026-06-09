Bank Indonesia Tingkatkan BI-Rate 25 bps ke 5,50% dan Perkuat Stabilisasi Rupiah

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% sebagai respons terhadap pelemahan Rupiah dan untuk menjaga target inflasi serta menarik investasi asing. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan langkah pre-emptive ini guna memperkuat stabilisasi nilai tukar amid gejolak global. BI juga mengumumkan sejumlah insentif termasuk penambahan tenor SRBI, penurunan suku bunga swap, perluasan fasilitas repo, dan peningkatan intensitas operasi moneter.

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada Selasa 9 Juni 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kenaikan ini adalah langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah yang terpengaruh gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Selain itu, kebijakan ini juga bersifat pre-emptive untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran target 2,5±1% pada tahun 2026 dan 2027. Kenaikan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan imbal hasil dan daya tarik investasi portofolio asing ke Indonesia. Evaluasi dari Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah berkembang lebih lemah dari sebelumnya diprediksi, didorong oleh gejolak global dan permintaan valuta asing yang tinggi, termasuk aliran keluar investasi asing.

Oleh karena itu, BI memandang perlu meningkatkan imbal hasil dan memberikan sejumlah insentif untuk menarik aliran masuk investasi asing, demi menjaga ketahanan eksternal dan sasaran inflasi. Selain kenaikan BI-Rate, BI juga mengumumkan beberapa langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Pertama, penambahan tenor SRBI (Sertifikat Bank Indonesia) menjadi 6, 9, dan 12 bulan untuk meningkatkan imbal hasil investasi portofolio asing sesuai mekanisme pasar.

Kedua, penurunan suku bunga swap lindung nilai menjadi 10% guna meningkatkan daya tarik investor asing serta mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor. Fasilitas swap ini diberikan melalui bank di Indonesia. Ketiga, perluasan fasilitas repo dengan target agar pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit di atas 10%, yang akan menjadi instrumen utama pengelolaan likuiditas moneter dibandingkan pembelian SBN di pasar sekunder. Keempat, peningkatan intensitas operasi moneter baik dalam Rupiah maupun valuta asing.

Untuk Rupiah, penguatan dilakukan dengan lelang SRBI dua kali seminggu. Untuk valuta asing, intervensi diperkuat melalui transaksi spot dan Derivatif Nego Dalam Negeri (DNDF) di pasar domestik serta transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menguatkan nilai tukar, menarik investasi asing, dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia





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