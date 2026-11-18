Bank Indonesia meluncurkan diskon premi DNDF hingga 45 persen dan insentif transaksi repo untuk meredam pelemahan rupiah. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas mata uang domestik di tengah tekanan suku bunga global yang tinggi.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Dewan Gubernur mengumumkan serangkaian kebijakan moneter antisipatif selama konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur di Gedung Thamrin, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026. Langkah strategis ini bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mempertahankan daya saing imbal hasil aset domestik di tengah potensi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat yang masih mengkhawatirkan.

Strategi Kombinasi Moneter dan Insentif Hedging

Bank Indonesia tidak hanya mengandalkan kenaikan suku bunga untuk melindungi nilai tukar mata uang nasional, tetapi juga mengombinasikan kebijakan moneter dengan pemberian insentif transaksi lindung nilai atau hedging. Salah satu instrumen utama yang dirilis adalah pemberian diskon premi transaksi domestic non-deliverable forward atau DNDF sebesar 45 persen. Dengan adanya insentif ini, pelaku pasar hanya membayar 55 persen dari biaya premi lindung nilai yang seharusnya dibebankan.

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Bank Indonesia juga memberikan tambahan diskon sebesar 5 persen bagi pelaku pasar yang menggunakan mekanisme transaksi melalui bank mitra. Kebijakan bertingkat ini dirancang untuk memperkuat pasar DNDF domestik serta meningkatkan minat investor terhadap aset rupiah. Destry Damayanti menegaskan bahwa langkah ini memastikan agar aset domestik tetap menarik dibandingkan dengan aset-aset dari luar negeri yang terus mengalami fluktuasi.

Antisipasi Tekanan Suku Bunga Global dan Geopolitik

Keputusan kebijakan ini diambil mengingat nilai tukar rupiah tercatat melemah sebesar 0,66 persen ke level 18.245 per dolar Amerika Serikat pada 17 November 2026 dibandingkan posisi akhir Oktober 2026. Pelemahan mata uang Garuda tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian global yang masih tinggi serta berlanjutnya sentimen negatif investor asing di pasar saham domestik. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan instabilitas politik di Eropa turut memperkeruh sentimen pasar keuangan global.

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Kondisi makroekonomi global pada tahun 2026 juga memberikan tekanan signifikan. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan masih tertahan di kisaran 3,1 persen, sementara tekanan inflasi global mencapai 4,6 persen. Pelaku pasar juga mengantisipasi arah suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate serta imbal hasil surat utang Amerika Serikat yang tetap bertahan tinggi, mendorong investor menarik sebagian dananya dari negara berkembang.

Memperkuat Likuiditas melalui Fasilitas Repo SPBI

Untuk mendukung likuiditas perbankan, Bank Indonesia mengaktifkan fasilitas repo agar perbankan dapat menukarkan surat berharga berdenominasi dolar Amerika Serikat yang diterbitkan Bank Indonesia dengan likuiditas rupiah melalui transaksi repo. Destry Damayanti menyatakan bahwa pihaknya berharap fasilitas ini sudah bisa dilakukan sebelum Maret tahun depan agar surat berharga Indonesia atau SPBI serta surat utang Bank Indonesia atau SUVBI menjadi lebih menarik dan likuid.

Surat berharga berdenominasi dolar tersebut diterbitkan untuk memastikan bahwa instrumen investasi dari pemerintah dan bank sentral memiliki likuiditas yang memadai di pasar domestik. Melalui bauran kebijakan tersebut, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas rupiah sekaligus mempertahankan daya saing imbal hasil aset domestik tanpa bergantung sepenuhnya pada instrumen suku bunga konvensional.

Fundamental Eksternal yang Solid dan Arus Modal

Sejak kebijakan insentif pemberlakuan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai di pasar domestik telah mencapai US$ 14,1 miliar hingga 17 November 2026. Meskipun pasar saham mencatatkan arus keluar modal asing sebesar US$ 0,9 miliar akibat gejolak global, aliran masuk ke instrumen keuangan lainnya tetap menopang neraca modal. Arus masuk bersih secara keseluruhan pada kuartal keempat 2026 hingga 16 November 2026 masih membukukan angka positif sebesar US$ 4,8 miliar.

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Fundamental eksternal Indonesia tetap terjaga solid dengan posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2026 tercatat sebesar US$ 146,8 miliar. Jumlah tersebut setara dengan pembiayaan sekitar 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, yang jauh melampaui standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di masa mendatang.