Bank Indonesia Tekankan Pentingnya Sinergi Pihak Terkait untuk Jaga Stabilitas Rupiah

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyatakan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan kerjasama semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, OJK, perbankan, dan dunia usaha. BI terus mengoptimalkan kebijakan di pasar, menjaga likuiditas valas, serta menerapkan threshold pembelian valas dan mendorong skema Local Currency Transaction untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Petugas menghitung uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Senin (9/11/2020). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak menguat pada perdagangan di awal pekan ini Salah satu sentimen pendorong penguatan rupiah kali ini adalah kemenangan Joe Biden atas Donald Trump.

(Liputan6.com/Angga Yuniar). Angka ini melemah 118 poin jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Sedangkan berdasarkan data Google, rupiah sudah mencapai Rp 17.955 per dolar AS. Merespons pelemahan rupiah tersebut, Bank Indonesia (BI) memastikan akan terus mencermati dinamika pasar keuangan global dan domestik serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan, BI akan senantiasa hadir di pasar dengan kebijakan yang konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional. Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik serta senantiasa hadir di pasar dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal, kata Ramdan kepada Liputan6.com, Selasa (3/6/2026).

Menurut dia, Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik. Langkah tersebut juga dilakukan guna menjaga kecukupan likuiditas valuta asing (valas) sehingga dapat mendukung stabilitas pasar keuangan. Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan, ujar Ramdan.

Petugas valas menghitung mata uang dolar AS di DolarAsia Valas di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2024). (merdeka.com/Arie Basuki) Selain intervensi di pasar, BI juga menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung stabilitas nilai tukar. Salah satunya melalui pemberlakuan ketentuan baru terkait pembelian valuta asing. Ramdan menjelaskan, sejak 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold pembelian valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi maksimal USD25.000 per pelaku per bulan.

Di sisi lain, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT). Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Saat ini, kerja sama LCT telah terjalin dengan sejumlah negara mitra, yakni Tiongkok, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar, ungkapnya. Ramdan menambahkan, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar.

Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas nilai tukar Rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional, tutup Ramdan





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