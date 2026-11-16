Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkap modus penipuan digital terbaru yang memanfaatkan rasa panik nasabah melalui pesan WhatsApp. Simak strategi pencegahan dan langkah hukum yang direkomendasikan.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peringatan keras mengenai meningkatnya serangan siber yang dirancang khusus untuk memanipulasi emosi korban. Serangan ini memanfaatkan rasa takut kehilangan aset melalui pesan WhatsApp yang mengklaim adanya transaksi tidak sah di platform e-commerce. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkap bahwa modus ini menggunakan tekanan psikologis untuk memaksa korban bereaksi tanpa berpikir panjang.

Mekanisme Serangan Berbasis Kecemasan Finansial

Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme penipuan ini bekerja dalam lingkungan digital. Serangan ini tidak sekadar mengirimkan satu pesan, melainkan mengirimkan notifikasi berulang kali dengan interval yang sangat singkat. Pesan tersebut menyatakan bahwa nasabah telah melakukan transaksi besar, misalnya senilai Rp5 juta, di sebuah toko online dan dana tersebut sudah terdebit dari rekening. Konfirmasi ini dikirimkan setiap sepuluh menit sekali.

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Ketidakhadiran jeda waktu antara pengirim pesan membuat korban merasa kehilangan kendali atas keuangannya sendiri. Rasa cemas akan berkurangnya simpanan pribadi memicu keinginan instingtif untuk segera mengklarifikasi masalah. Tekanan psikologis ini didesain agar korban lengah terhadap validitas informasi yang diterima. Korban dipaksa untuk mengklik tautan yang disertakan dalam pesan untuk membatalkan transaksi yang seolah-olah terjadi.

Berbeda dengan penipuan yang menawarkan hadiah berupa Rp1 juta atau Rp100 juta, serangan berbasis klaim debitasi langsung menciptakan urgensi instan. Filianingsih Hendarta menyatakan bahwa pesan tentang hadiah masih memungkinkan korban untuk berpikir kritis sebelum bertindak. Namun, klaim bahwa kekayaan telah berkurang dalam hitungan detik memicu respons emosional yang kuat dan cenderung irasional.

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Posisi Institusi Regulator dan Kerangka Perlindungan

Peringatan ini disampaikan secara resmi dalam acara kick off Gerakan Bersama Perlindungan Konsumen (Geber PK) 2027. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari otoritas utama sektor jasa keuangan Indonesia. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, berbagi panggung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyatukan narasi perlindungan konsumen. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, tanggal 16 November 2026, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta.

Filianingsih Hendarta menilai bahwa modus penipuan digital saat ini telah berevolusi menjadi entitas yang sangat terorganisir. Pelaku tidak lagi bekerja secara individual, melainkan menggunakan struktur yang meniru operasi bisnis formal. Kerjasama antarpenipu melintasi batas negara membuat jejak digital mereka semakin sulit dilacak oleh penegak hukum nasional. Komplikasi ini diperparah oleh adopsi teknologi canggih yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

Utilisasi kecerdasan buatan (AI) menjadi faktor dominan dalam meningkatnya kompleksitas ancaman siber. Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten penipuan yang sangat meyakinkan dan personal. Pesan yang dihasilkan AI dapat meniru gaya komunikasi resmi institusi keuangan dengan tingkat kemiripan yang tinggi. Hal ini membuat deteksi manual oleh konsumen biasa menjadi semakin mustahil tanpa bantuan alat atau edukasi mendalam.

Dampak Nyata dan Prosedur Resolusi Sengketa

Kesimpulan yang ditarik oleh Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, adalah bahwa edukasi konsumen saja tidak lagi memadai. Sistem keamanan harus didukung oleh lapisan pertahanan tambahan yang lebih teknis dan prosedural. Diperlukan mekanisme peringatan dini yang lebih responsif untuk mendeteksi pola serangan sebelum korban terjerat. Penyelenggara layanan keuangan dan teknologi juga dituntut untuk mengambil langkah pencegahan proaktif.

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Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci utama dalam menangani masalah ini secara efektif. Kolaborasi intensif antara bank, perusahaan teknologi, dan lembaga penegak hukum harus difasilitasi melalui Indonesia Anti-Scam Center. Pusat ini berfungsi sebagai simpul untuk mempercepat proses pelaporan, pemblokiran rekening penipu, dan pemulihan dana korban. Kecepatan respons dalam rantai pasok keamanan digital menentukan keberhasilan penanganan kasus penipuan.

Untuk konsumen yang mengalami kendala transaksi, terdapat prosedur bertingkat yang harus diikuti. Langkah pertama adalah menyampaikan pengaduan langsung kepada penyelenggara layanan terkait. Jika solusi tidak ditemukan melalui jalur tersebut, konsumen diwajibkan menghubungi layanan resmi Bank Indonesia melalui BICARA 131. Kanal ini menyediakan dukungan teknis dan administratif untuk menangani keluhan yang bersifat sistemik.

Pilihan terakhir dalam resolusi konflik adalah pemanfaatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Mekanisme ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan efisien. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengadopsi prinsip 'stop dulu'. Jeda waktu sejenak sebelum melakukan tindakan apa pun merupakan pertahanan paling efektif melawan manipulasi psikologis digital.