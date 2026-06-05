Bank Indonesia Tegaskan Dukungan pada RUU Perubahan P2SK Jadi Undang-Undang Resmi

Bank Indonesia berkomitmen mendukung RUU Perubahan atas UU P2SK, menegaskan peran penting BI dalam kebijakan moneter dan tata kelola keuangan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan berkas pendapat akhir RUU Perubahan atas Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta Cucun Ahmad Syamsurijal saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Kamis, 4 Juni 2026.

Momen tersebut menandai penandatanganan resmi dokumen yang memuat revisi dan perbaikan atas regulasi P2SK yang bertujuan untuk menstabilkan dan memperluas pengembangan sektor keuangan di Indonesia. Di penghujung proses pembahasan di DPR, Bank Indonesia (BI) secara resmi mengumumkan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan bahwa seluruh proses pembahasan Rancangan Undang‑Undang (RUU) tersebut berada dalam batas kewenangan BI sebagaimana diamanatkan oleh hukum.

Ia menegaskan bahwa BI akan terus memperkuat dan menyelaraskan bauran kebijakan makroekonomi dengan kebijakan pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya. Menurut Ramdan, BI juga akan menyiapkan ketentuan pelaksanaan yang diperlukan dan memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif setelah RUU tersebut diundangkan secara resmi. Sebelum RUU diresmikan menjadi undang‑undang, Komisi XI DPR RI melakukan proses pengumpulan masukan melalui Panitia Kerja (Panja) RUU P2SK.

Komisi tersebut telah meninjau 1.212 Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh pemerintah, terdiri atas 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan. Dari jumlah tersebut, 485 DIM disepakati tetap pada batang tubuh sedangkan 224 DIM tetap pada bagian penjelasan.

Adapun dimensi perubahan redaksional, substansi, penambahan, dan penghapusan diuraikan sebagai berikut: 167 DIM redaksional batang tubuh, 79 DIM redaksional penjelasan, 31 DIM substansi batang tubuh, 11 DIM substansi penjelasan, 76 DIM penambahan substansi batang tubuh, 60 DIM penambahan substant penjelasan, 46 DIM penghapusan batang tubuh, dan 33 DIM penghapusan penjelasan. Komisi juga menegaskan adanya 15 materi muatan perubahan, di antaranya penguatan pengaturan tujuan BI dalam melaksanakan kebijakan dan penyempurnaan tata kelola serta akuntabilitas anggaran tahunan BI.

Penyusunan dan persetujuan RUU ini menunjukkan sinergi yang kuat antara lembaga legislatif, pemerintah, dan otoritas moneter. Rancangan Undang‑Undang ini sangat penting bagi pembangunan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan, serta sebagai jaminan bahwa kebijakan moneter diimplementasikan sejalan dengan rencana pembangunan nasional. Penerapan sanksi dan pengawasan akan terlihat jelas setelah sejumlah reformasi di bidang regulasi, tata kelola, dan akuntabilitas keuangan publik disahkan dan dioperasionalkan.

Dengan demikian, Bank Indonesia menegaskan kembali perannya tidak hanya sebagai pengatur moneter semata, melainkan juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku pasar. Tindakan ini juga mempertegas komitmen Indonesia dalam meningkatkan stabilitas makro ekonomi dan menanggulangi tantangan global yang semakin kompleks. RUU P2SK yang baru diundangkan menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam pengaturan keuangan, memperkenalkan peningkatan mekanisme pengawasan, dan memperkuat peran BI dalam kebijakan fiskal dan moneter.

Akibatnya, kebijakan ini akan memberikan dampak positif pada iklim investasi, menurunkan risiko sistemik, dan memperkuat disiplin pasar keuangan nasional





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