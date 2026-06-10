Bank Indonesia Sulawesi Selatan Gandeng Konten Kreator untuk Meningkatkan Literasi Ekonomi Syariah

Bank Indonesia Sulawesi Selatan menggandeng konten kreator untuk memperkuat literasi ekonomi syariah dan keuangan syariah di tengah masyarakat.

Deputi Perwakilan Kantor Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Aswin Gantina, mengatakan bahwa Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng konten kreator untuk memperkuat literasi ekonomi syariah dan keuangan syariah di tengah masyarakat.

Ia mengatakan bahwa penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari dukungan Bank Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Menurutnya, literasi tidak hanya berfungsi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip, produk, dan layanan syariah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas konten, tetapi juga konteks penyampaiannya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia dalam memperluas diseminasi informasi ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi dengan media dan ekosistem kreatif digital di Sulsel. Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem halal dari hulu hingga hilir. Peran media dan konten kreator dinilai penting untuk memperkenalkan produk dan layanan halal kepada masyarakat, mulai dari sektor kuliner, fesyen, hingga pariwisata. BI juga mendorong para kreator digital untuk mengangkat berbagai isu ekonomi syariah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Salah satunya adalah keunggulan pembiayaan syariah yang tidak terpengaruh langsung oleh fluktuasi suku bunga acuan. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang sebenarnya bisa menjadi konten ekonomi syariah. Misalnya pembiayaan syariah yang cicilannya tetap hingga lunas sehingga tidak terdampak perubahan suku bunga. Ini informasi yang bermanfaat dan dekat dengan masyarakat.

Kegiatan ini diikuti oleh akademisi dari UIN Alauddin Makassar, Dr. Nasrullah Bin Sapa, LC. , MM. , yang menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut, mengajak peserta untuk mulai mengenali berbagai aspek ekonomi dan keuangan syariah yang selama ini hadir dalam kehidupan sehari-hari dan berpotensi menjadi bahan konten edukasi digital





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