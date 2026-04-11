Bank Indonesia Perkuat Literasi Keuangan Digital, Luncurkan Gerai CERDAS PeKA di Kampus untuk Lindungi Konsumen

Bank Indonesia berupaya memperkuat literasi keuangan digital di Indonesia dengan meluncurkan Gerai CERDAS PeKA di Universitas Sebelas Maret. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang risiko transaksi digital dan melindungi konsumen dari penipuan.

Pertumbuhan transaksi keuangan digital di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, namun pemahaman masyarakat terhadap hal ini belum sepenuhnya memadai. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 80,51 persen, sementara literasi keuangan hanya berada di angka 66,46 persen.

Kesenjangan yang cukup besar ini menjadi perhatian serius, terutama mengingat dominasi generasi muda dalam ekosistem ekonomi digital saat ini. Generasi Z, dengan populasi mencapai 75,49 juta jiwa atau sekitar 27,94 persen dari total penduduk, dan generasi milenial yang berjumlah 69,9 juta jiwa atau sekitar 25,87 persen, merupakan kelompok pengguna layanan digital yang sangat aktif. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah konkret dengan memperkuat edukasi pelindungan konsumen. Salah satu inisiatifnya adalah peluncuran Gerai CERDAS PeKA—Cakrawala Edukasi dan Ruang Diskusi Aman untuk Semua Konsumen Indonesia Peduli, Kenali, Adukan—di Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret pada Jumat, 10 April 2026. Gerai ini berfungsi sebagai pusat edukasi yang dirancang khusus untuk mahasiswa, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka mengenai risiko transaksi digital, mulai dari perlindungan data pribadi hingga mengenali berbagai modus penipuan yang kerap terjadi. Kepala Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen BI, Anton Daryono, menjelaskan bahwa pemilihan kampus sebagai target utama didasarkan pada peran strategis mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan digital dan juga sebagai agen edukasi di lingkungan mereka. Program ini merupakan bagian dari kampanye nasional Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK), yang melibatkan berbagai pihak seperti regulator, industri keuangan, asosiasi, dan perguruan tinggi, untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat. BI menekankan bahwa penguatan literasi keuangan adalah fondasi penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital tidak diiringi oleh peningkatan kejahatan siber yang merugikan konsumen. Rektor UNS, Hartono, juga menyoroti pentingnya mengatasi kesenjangan antara penggunaan layanan keuangan digital dan pemahaman risiko yang terkait. Ia mengungkapkan keprihatinan atas peningkatan kasus penipuan keuangan digital, dengan data yang menunjukkan lebih dari 225 ribu laporan kasus penipuan sejak akhir tahun 2024 hingga 2025, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 4,6 triliun. Selain itu, laporan pengaduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal terus bertambah, yang mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang terjebak dalam layanan keuangan yang tidak resmi dan berisiko tinggi. Hartono menegaskan bahwa literasi keuangan digital adalah hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama. Ia juga mengapresiasi kehadiran Gerai Cerdas PK sebagai hasil kolaborasi antara DANA Indonesia dan Sekolah Vokasi UNS, yang diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun generasi muda yang cerdas dalam bertransaksi digital. \Dari sisi industri, Chief of Legal and Compliance DANA, Dina Artarini, menekankan bahwa percepatan adopsi layanan digital justru dapat meningkatkan kerentanan pengguna, terutama generasi muda yang memiliki pola konsumsi serba cepat. Ia menekankan perlunya pemahaman yang kuat dari pengguna, terutama terkait dengan aspek keamanan dan perlindungan diri, untuk mengimbangi pertumbuhan transaksi digital yang pesat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia, Firlie Ganinduto, juga melihat kampus sebagai kanal yang sangat efektif untuk memperluas literasi keuangan. Dengan adanya sekitar 9,9 juta mahasiswa yang tersebar di lebih dari 4.000 perguruan tinggi, edukasi dapat dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Firlie juga menekankan bahwa penguatan literasi merupakan kunci untuk menjaga kepercayaan terhadap ekosistem digital nasional, sekaligus mendukung agenda jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Gerai CERDAS PeKA dirancang sebagai platform hybrid, yang menggabungkan edukasi luring dan daring. Mahasiswa dapat mengakses materi tentang pelindungan konsumen, mengikuti seminar tentang keamanan digital, dan berpartisipasi dalam kampanye serta kompetisi inovasi. Inisiatif ini menekankan bahwa di tengah meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital, tantangan utama bukanlah lagi pada akses, melainkan pada bagaimana memastikan setiap pengguna memahami risiko dan mampu bertransaksi secara aman. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang menjadi penggerak utama dalam transformasi digital.\Gerai CERDAS PeKA di kampus-kampus diharapkan mampu menjembatani kesenjangan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Melalui edukasi yang komprehensif, generasi muda diharapkan mampu mengenali dan menghindari jebakan penipuan, serta bijak dalam memanfaatkan teknologi finansial. Edukasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak konsumen dan cara mengadukan jika terjadi masalah. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak seperti BI, industri keuangan, dan perguruan tinggi, akan membantu mempercepat penyebaran informasi dan pengetahuan tentang keuangan digital. Dengan demikian, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat mengambil manfaat maksimal dari layanan keuangan digital tanpa harus menghadapi risiko yang tidak perlu. Kehadiran Gerai CERDAS PeKA di UNS adalah langkah konkret dalam upaya bersama untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan kolaborasi yang erat, Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik di era digital





