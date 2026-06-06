Bank Indonesia Perkuat Ekonomi Syariah Melalui FESyar Sumatera 2026

Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang untuk memperkuat pengembangan ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru di daerah. Melalui program Pesat, Unggul, dan Berkah, BI berfokus pada pemberdayaan pesantren, optimalisasi wakaf produktif, serta percepatan sertifikasi halal. Gubernur Sumatera Selatan menyatakan potensi besar ekonomi syariah di wilayah ini didukung basis pasar luas dan jumlah pesantren yang signifikan.

Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2026 di Palembang, Sumatera Selatan , pada 5 Juni 2026 dibuka oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti. Acara ini menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia untuk menguatkan peran ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Dalam pidatonya, Destry menekankan bahwa ekonomi syariah merupakan pilar penting dalam sumber pertumbuhan ekonomi nasional dan dapat memperkuat ketahanan ekonomi. FESyar di Sumatera ini menyajikan tiga program unggulan, yaitu Pesantren Sejahtera Terakselerasi (Pesat), Upaya Nasionalisasi Gerakan Wakaf untuk Komoditas Unggulan (Unggul), serta Bina dan Percepat Sertifikasi Halal untuk Pariwisata (Berkah). Program Pesat diharapkan dapat memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, sementara program Unggul mengoptimalkan pemanfaatan wakaf untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.

Program Berkait berkaitan dengan percepatan sertifikasi halal di sektor pariwisata. Ketiga program ini diperkenalkan sebagai bagian dari rangkaian menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Destry menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan bertujuan untuk memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah, meningkatkan daya saing ekonomi syariah Indonesia, serta mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategic dalam pengembangan ekonomi syariah.

Pada 2025, sektor rantai pasok halal tumbuh 6,21 persen secara tahunan, tercermin dari peningkatan ekspor produk makanan dan minuman halal serta fesyen Muslim. Selain itu, pembiayaan syariah juga bertumbuh sebesar 10,84 persen (yoy) pada April 2026 dengan risiko kredit rendah di level 2,28 persen (yoy). Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menambahkan bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah.

Pemerintah provinsi mempromosikan program seperti 100.000 Sultan Muda dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to Pesantren untuk membentuk generasi muda yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. Potensi ekonomi syariah di Sumatera Selatan sangat besar, dengan basis pasar yang mencapai sekitar 7,72 juta jiwa atau 97,22 persen dari total penduduk. Daerah ini memiliki 670 pondok pesantren, 34 kantor bank umum syariah, 15 unit usaha syariah, dan lebih dari 27 ribu produk yang telah bersertifikat halal.

Dengan kondisi tersebut, Sumatera Selatan dianggap memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. FESyar Sumatera 2026 menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, UMKM, dan generasi muda dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang equilibrated antara produktivitas dan inklusivitas, inovasi dan nilai-nilai, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Acara ini juga diharapkan dapat menginspirasi pembangunan serupa di daerah lain di Indonesia.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong transformasi ekonomi syariah dengan memperkuat ekosistem, meningkatkan literasi, serta mengintegrasikan prinsip syariah dalam berbagai sektor produktif. Semua upaya tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia





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