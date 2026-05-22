Bank Indonesia: Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Defisit 9,1 Miliar Dolar AS, Transaksi Modal dan Finansial Defisit 4,9 Miliar Dolar AS

Bank Indonesia melaporkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I 2026 mencatat defisit sebesar 9,1 miliar dolar AS, terutama dipengaruhi defisit transaksi modal dan finansial yang lebih besar dibandingkan transaksi berjalan. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut kinerja NPI pada triwulan I tahun ini tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebut kinerja NPI pada triwulan I tahun ini tetap terjaga. Transaksi modal dan finansial pada triwulan I 2026 mencatat defisit 4,9 miliar dolar AS, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat surplus 9,0 miliar dolar AS. Investasi langsung tetap mencatatkan surplus sebagai cerminan dari persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik yang tetap terjaga.

Investasi portofolio juga tetap mencatat surplus, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025 sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian global. Sementara itu, investasi lainnya mencatat defisit dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri yang jatuh tempo serta penempatan kas dan simpanan, serta aset lainnya di luar negeri. Selanjutnya, transaksi berjalan pada triwulan I 2026 mencatat defisit 4,0 miliar dolar AS (1,1 persen dari PDB), setelah pada triwulan IV 2025 mencatat defisit 2,5 miliar dolar AS (0,7 persen dari PDB).

Neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus meskipun lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global serta terganggunya rantai pasok perdagangan antarnegara. Defisit neraca perdagangan migas juga menurun di tengah aktivitas ekonomi domestik yang tetap terjaga. Adapun defisit neraca pendapatan primer meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kupon/bunga. Untuk sepanjang tahun ini, BI memprakirakan kinerja NPI tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 1,3 persen sampai dengan 0,5 persen dari PDB.

Ke depan, Bank Indonesia senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan, didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat ketahanan eksternal





