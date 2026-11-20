Bank Indonesia memutuskan kenaikan BI Rate 25 basis poin menjadi 6,00 persen pada November 2026. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal global.

Bank Indonesia secara resmi memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen pada Rapat Dewan Gubernur bulan November 2026. Keputusan strategis ini diumumkan oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti bersama Deputi Gubernur Senior Aida S Budiman dan Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. Langkah kenaikan ini sekaligus menjadi penegasan sikap otoritas moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Mekanisme Kenaikan Suku Bunga BI

Keputusan yang diambil dalam rapat yang berlangsung pada 17 hingga 18 November 2026 tersebut juga membawa dampak langsung pada penyesuaian suku bunga fasilitas pendukung lainnya. Bank Indonesia menetapkan suku bunga Lending Facility naik menjadi 6,75 persen, sementara suku bunga Deposit Facility dinaikkan menjadi 5,25 persen. Penyesuaian paket lengkap ini bertujuan untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter dan memberikan sinyal tegas kepada pasar mengenai komitmenBI dalam mengendalikan stabilitas nilai tukar.

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Kenaikan BI Rate ini merupakan langkah ke-125 basis poin secara kumulatif sejak awal tahun 2026. Sebelumnya, Bank Indonesia telah melakukan serangkaian penyesuaian suku bunga untuk menghadapi dinamika pasar yang volatilitas tinggi. Dengan kenaikan terbaru sebesar 25 basis poin pada November 2026, posisi BI Rate kini berada di level 6 persen, yang menjadi level tertinggi dalam siklus kebijakan moneter saat ini untuk antisipasi inflasi dan defisit transaksi berjalan.

Proyeksi Defisit dan Tekanan Devisa Permata Bank

Tim ekonom dari Permata Institute for Economic Research (PIER) Permata Bank memproyeksikan defisit transaksi berjalan akan melebar signifikan dalam dua tahun ke depan. Faisal Rachman, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Pasar Keuangan Permata Bank, menyatakan bahwa defisit diperkirakan naik dari 0,09 persen pada 2025 menjadi 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026. Kondisi ini diproyeksikan semakin memburuk menjadi 2,73 persen dari PDB pada 2027 seiring berlanjutnya tekanan eksternal global.

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Lebar defisit transaksi berjalan ini memiliki risiko langsung terhadap nilai tukar rupiah dan penyangga eksternal Indonesia. Faisal Rachman menjelaskan bahwa pelebaran defisit dapat memperbesar tekanan depresiasi rupiah dan melemahkan penyangga eksternal. Kombinasi antara defisit transaksi berjalan yang lebih besar dengan kemungkinan berbaliknya arus investasi portofolio menjadi arus keluar bersih akan meningkatkan kebutuhan pendanaan valuta asing. Hal ini memberikan tekanan tambahan yang signifikan terhadap cadangan devisa negara.

Dampak terhadap cadangan devisa diproyeksikan cukup dalam oleh tim ekonom Permata Bank. Cadangan devisa diperkirakan turun menjadi 145,65 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir 2026, berkurang dari level 156,47 miliar dolar AS pada akhir 2025. Proyeksi selanjutnya menunjukkan cadangan devisa akan kembali menurun menjadi 135,49 miliar dolar AS pada akhir 2027 di tengah berlanjutnya tekanan pembiayaan eksternal yang cukup berat bagi stabilitas neraca pembayaran.

Implikasi Nilai Tukar Rupiah ke Depan

Kesimpulan dari analisis Permata Bank memberikan gambaran ekspektasi depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup dalam dalam medium term. Nilai tukar rupiah diperkirakan terdepresiasi hingga Rp18.340 per dolar AS pada akhir 2026, dibandingkan dengan posisi Rp16.690 per dolar AS pada akhir 2025. Proyeksi ini menunjukkan potensi pelemahan yang signifikan jika tekanan eksternal tidak berhasil dimitigasi oleh kebijakan moneter dan fiskal yang responsif.

Proyeksi depresiasi berlanjut hingga akhir 2027, dengan nilai tukar diproyeksikan menyentuh level Rp19.528 per dolar AS. Faisal Rachman mencatat bahwa pergerakan rupiah sangat bergantung pada perkembangan ketegangan geopolitik, dampaknya terhadap inflasi global, serta arah suku bunga kebijakan moneter negara maju. Selain itu, hasil penilaian akhir MSCI pada Juni 2027 juga berpotensi mempengaruhi arus investasi portofolio. Reklasifikasi atau penyesuaian kategori oleh MSCI dapat mempertahankan kecenderungan investor menghindari risiko dan memicu arus keluar investasi portofolio lebih lanjut.

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Meskipun demikian, BI-Rate yang telah dinaikkan sebesar 125 basis poin secara kumulatif sejak awal tahun diharapkan dapat meredakan tekanan depresiasi. Kenaikan suku bunga ini diharapkan mengurangi risiko pelemahan rupiah yang lebih dalam dibandingkan proyeksi tim ekonom, meskipun prospek rupiah masih dibayangi ketidakpastian global yang cukup besar. Daya tarik aset domestik diharapkan tetap terjaga jika Bank Indonesia mampu menjaga daya saing imbal hasil terhadap suku bunga kebijakan moneter negara maju.

Data Neraca Pembayaran dan Posisi Cadangan

Sebagai konteks data aktual, Bank Indonesia melaporkan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2026 mencatat surplus sebesar 0,1 miliar dolar AS. Kinerja ini jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya pada kuartal II-2026 yang mencatat defisit sebesar 0,9 miliar dolar AS. Transaksi berjalan juga mencatat defisit yang lebih rendah, yaitu 2,0 miliar dolar AS atau setara dengan 0,5 persen dari PDB, dibandingkan dengan defisit sebesar 12,6 miliar dolar AS pada triwulan II-2026.

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial pada triwulan III-2026 tetap mencatat surplus sebesar 2,1 miliar dolar AS. Angka surplus transaksi finansial ini mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 12 miliar dolar AS. Meskipun terjadi penurunan arus masuk modal, neraca pembayaran secara keseluruhan masih berada dalam posisi surplus yang positif. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir September 2026 meningkat tipis menjadi 146,3 miliar dolar AS.

Keputusan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia pada November 2026 ini juga merupakan langkah antisipatif terhadap potensi kenaikan suku bunga The Fed pada Desember mendatang. Tujuannya adalah untuk menjaga daya tarik aset domestik tetap tinggi di tengah persaingan imbal hasil global. Otoritas moneter juga menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga inflasi tahun 2026 hingga 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global menjadi prioritas utama kebijakan moneter saat ini.