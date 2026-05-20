Bank Indonesia Meninggikan Suku Bunga Acuan BI-Rate 50 bps

Bank Indonesia mengumumkan kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen untuk mencapai target inflasi sebesar 2,5±1 persyaran

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen. Langkah ini diambil sebagai respon atas dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Seiring dengan kenaikan suku bunga acuan tersebut, suku bunga Deposit Facility juga naik sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen. Selain itu, suku bunga Lending Facility berada pada level 6 persen setelah mengalami kenaikan dengan besaran yang sama. Kebijakan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah. Hal tersebut dinilai sangat mendesak guna mengantisipasi dampak dari tingginya gejolak pasar keuangan global yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah





