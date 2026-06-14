Bank Indonesia Menaikkan Suku Bunga Acuan Sebesar 25 Basis Poin

Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Keputusan ini diambil pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, 9 Juni 2026. Suku bunga acuan ini telah naik secara total sebanyak 75 bps dalam satu bulan terakhir.

Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen. Keputusan ini diambil pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, 9 Juni 2026.

Suku bunga acuan ini telah naik secara total sebanyak 75 bps dalam satu bulan terakhir. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan menaikkan suku bunga acuan merupakan hasil evaluasi mingguan yang dilakukan bank sentral terhadap perkembangan ekonomi dan pasar keuangan. Sinyal era suku bunga tinggi global menguat seiring dengan kembali memanasnya konflik di Timur Tengah yang diikuti gejolak harga minyak mentah dunia. Minyak mentah Brent menembus angka 94,55 dolar AS per barel atau naik 1,6 persen dalam pembukaan sesi perdagangan Asia.

Persedian minyak di negara-negara perekonomian terbesar di dunia telah mencapai level terendahnya sejak 2003. Kondisi ini dikhawatirkan memicu respons berupa kenaikan suku bunga sebagai antisipasi terhadap inflasi. Departemen Ketenagakerjaan AS telah mengumumkan tingkat indeks harga konsumen yang mengalami inflasi sebesar 4,2 persen secara tahunan pada Mei 2026, tertinggi sejak April 2023. Inflasi inti tercatat 2,9 persen secara tahunan, masih lebih tinggi dibandingkan target bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), sebesar 2 persen.

Inflasi yang terjadi dalam tiga bulan beruntun ini utamanya akibat lonjakan harga bensin yang mencapai 40,5 persen secara tahunan. Laju inflasi tersebut diperkirakan akan turut memengaruhi keputusan The Fed dalam mengambil kebijakan suku bunga. Hasil survei Reuters menunjukkan, hampir 70 persen dari 102 ekonom memperkirakan suku bunga acuan AS tetap dipertahankan 3,5-3,75 persen hingga akhir 2026. Tidak ada ekonom yang memproyeksikan pemotongan bunga dalam pertemuan Rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) pada 16-17 Juni 2026.

Sementara itu, bank sentral Eropa, ECB, Kamis (11/6/2026), akan menaikkan suku bunga acuannya lantaran perang Iran telah memicu inflasi. Jika demikian, ini akan menjadi kenaikan untuk pertama kalinya sejak 2023 akibat inflasi yang dipicu oleh perang Iran. Pada Mei 2026, inflasi telah melonjak 3,2 persen, jauh di atas target ECB yang sebesar 2 persen. Bank Uni Credit menyebut, kenaikan suku bunga acuan bank sentral dari 2 persen menjadi 2,25 persen akan terjadi.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpandapat, pada gilirannya, pasar keuangan Indonesia akan terdampak oleh dinamika global tersebut. Nilai tukar rupiah akan lebih rentan terhadap penguatan dolar AS di tengah suku bunga tinggi dan kecenderungan investor yang mencari kelas aset aman. Dalam beberapa bulan ke depan, pelaku ekonomi harus bersiap pada fase biaya tinggi, terutama sektor yang sensitif terhadap bahan bakar, transportasi, logistik, bahan baku impor, konstruksi, manufaktur, otomotif, dan konsumsi barang tahan lama.

Josua memperkirakan, besar kemungkinan BI akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sebesar 25 bps. Ini akan terjadi terutama apabila rupiah masih bergejolak, harga minyak melonjak, dan pengetatan kebijakan The Fed. Keputusan menaikkan suku bunga acuan BI untuk menahan pelemahan rupiah juga membawa implikasi negatif. Salah satunya berpotensi menahan laju pertumbuhan kredit karena biaya dana.

Kenaikan BI Rate akan bertransmisi ke kenaikan berbagai kredit bank, mulai dari kredit perumahan (KPR), kredit modal, hingga kredit konsumtif, seperti kredit tanpa agunan (KTA). Masyarakat kini harus bersiap menghadapi biaya pinjaman atau cicilan yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya suku bunga acuan. Beban cicilan rumah, kendaraan, kredit tanpa agunan, bahkan pinjaman usaha dengan mekanisme suku bunga mengambang akan membuat masyarakat harus berhitung ulang kemampuan finansialnya sebelum mengambil kredit





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Bank Indonesia Suku Bunga Acuan Kenaikan Suku Bunga Inflasi Eropa

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