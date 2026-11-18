Bank Indonesia resmi menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada November 2026 untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi amid tekanan global.

Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada Rabu (18/11/2026). Keputusan strategis ini diambil langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam konferensi pers seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung selama dua hari, yaitu pada 17 hingga 18 November 2026 di Jakarta.

Tindakan tegas ini diambil sebagai respons terhadap tekanan berkelanjutan pada nilai tukar rupiah yang semakin melemah. Pelemahan tersebut dipicu oleh ketidakpastian ekonomi global serta meningkatnya ekspektasi pasar terhadap pemeliharaan suku bunga tinggi oleh bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve.

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Mekanisme Penguatan Kebijakan Moneter

Gubernur Destry Damayanti menegaskan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Langkah ini bertujuan krusial untuk menjaga agar laju inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Bank Indonesia berkomitmen menjaga target inflasi tahun 2026 hingga 2027 agar konsisten berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Selain fokus pada stabilitas nilai tukar, Bank Indonesia juga menegaskan bahwa kebijakan makroprudensial longgar akan terus diperkuat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses kredit atau pembiayaan kepada sektor riil. Penguatan ini dilakukan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh agar pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Respons Pasar

Data pasar menunjukkan volatilitas yang signifikan pada mata uang rupiah. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau Jisdor pada Selasa (17/11/2026), rupiah melemah hingga level Rp 18.264 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp 18.250 per dolar AS.

Kemudian, pada Rabu (18/11/2026) setelah pengumuman, rupiah sedikit menguat kembali ke level Rp 18.252 per dolar AS. Meskipun terdapat penguatan sementara, nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga 18 November 2026 telah terdepresiasi sebesar 9,49 persen. Sebagai perbandingan historis, nilai tukar rupiah pada 2 Januari 2026 tercatat lebih kuat di level Rp 16.725 per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Aida S Budiman, menjelaskan bahwa ruang kenaikan suku bunga ke depan masih akan sangat bergantung pada perkembangan data ekonomi. Dalam proyeksi dasar Bank Indonesia, suku bunga acuan Federal Reserve Amerika Serikat atau Fed Funds Rate diperkirakan hanya akan naik satu kali lagi pada tahun ini dan tidak akan berubah pada tahun 2027.

Dampak Nyata bagi UMKM dan Langkah Selanjutnya

Aida S Budiman menekankan bahwa Bank Indonesia akan selalu mempertimbangkan proyeksi inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan sebelum menentukan arah kebijakan suku bunga selanjutnya. Perubahan kondisi yang berpotensi mengganggu pencapaian sasaran inflasi dapat menjadi alasan bagi Bank Indonesia untuk kembali menaikkan suku bunga acuan lebih lanjut.

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Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, memproyeksikan kenaikan BI Rate ini akan menambah tekanan bagi dunia usaha di tahun 2027. Kenaikan biaya dana ini berpotensi meningkatkan biaya kredit, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM serta industri padat karya.

Menyoroti data kredit, Achmad Nur Hidayat menyoroti pertumbuhan kredit konsumsi pada September 2026 yang hanya mencapai 4,86 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan domestik dalam ekonomi Indonesia belum merata. Bank Indonesia berupaya memastikan bahwa kenaikan suku bunga tidak menghambat likuiditas perbankan dan penyaluran kredit ke masyarakat.

Untuk mendukung sektor usaha pencipta lapangan kerja dan UMKM, Bank Indonesia menyiapkan penguatan pada Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial atau KLM mulai 1 Desember 2026. Alokasi pembiayaan melalui instrumen ini mencapai hingga 3 persen dari dana pihak ketiga atau DPK. Hingga minggu pertama November 2026, total insentif KLM yang telah diperoleh perbankan telah mencapai Rp 466,2 triliun.