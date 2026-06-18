Bank Indonesia Kenaikan BI Rate 25 Bps Jadi 5,75 Persen untuk Jaga Inflasi dan Stabilitas Rupiah

Dalam RDG pada 17-18 Juni 2026, BI menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen, deposito facility 4,75 persen, dan lending facility 6,5 persen untuk memperkuat stabilitas rupiah dan pre-emptive jaga inflasi dalam target 2,5±1% di 2026-2027.

Bank Indonesia (BI) pada rapat Dewan Gubernur ( RDG ) yang berlangsung pada 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Keputusan ini diumumkan secara langsung oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, pada Kamis (18/6/2026). Kenaikan suku bunga acuan ini diikuti oleh kenaikan serupa untuk suku bunga deposito facility ( Deposit Facility ) yang naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga kredit ( Lending Facility ) naik 25 bps menjadi 6,5 persen.

Perry Warjiyo menjelaskan bahwa langkah kenaikan suku bunga ini merupakan bagian dari upaya pre-emptive untuk menjaga inflasi tetap berada dalam kisaran target pemerintah, yaitu 2,5 persen plus-minus 1 persen untuk tahun 2026 dan 2027. Selain itu, kebijakan ini juga mengutamakan penguatan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi.

Kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen ini merupakan langkah lanjutan setelah pada RDG mingguan yang sebelumnya, tanggal 9 Juni 2026, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,5 persen. Pada saat itu, Depositor Facility naik menjadi 4,50 persen dan Lending Facility menjadi 6,25 persen. Alasan utama kenaikan suku Btuah pada kedua waktu itu adalah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah yang sedang diterpa tekanan akibat gejolak global, terutama dari dampak konflik di Timur Tengah.

Bank Indonesia juga mencatat bahwa nilai tukar rupiah dalam pekan-pekan terakhir bergerak lebih lemah dari_perkiraan sebelumnya. Tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari ketidakpastian global dan peningkatan kebutuhan valuta asing di dalam negeri, tetapi juga dari keluarnya dana portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, BI memandang perlu memperkuat mixed policy (kombinasi kebijakan) guna menjaga stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Di samping itu, kebijakan kenaikan suku bunga juga diharapkan dapat meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik sehingga dapat mendorong aliran investasi portofolio asing kembali masuk ke Indonesia. Dengan langkah-langkah pre-emptive dan penyesuaian kebijakan moneter yang proaktif, BI berusaha menjaga programs stabilitas harga dan stabilitas sistem keuangan secara berkesinambungan di tengah lingkungan global yang tidak menentu





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