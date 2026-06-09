Bank Indonesia Kembali Naikkan BI-Rate 25 bps Jadi 5,50%

Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,50% dalam RDG Mingguan 9 Juni 2026 sebagai langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan antisipasi inflasi.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuannya, BI-Rate, sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan yang digelar pada Selasa, 9 Juni 2026.

Keputusan ini diumumkan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring. Selain BI-Rate, suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,50 persen, dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,25 persen. Kenaikan ini merupakan langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah di tengah gejolak global yang tinggi akibat konflik di Timur Tengah.

Perry Warjiyo menegaskan bahwa kebijakan ini juga bersifat pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk mendukung stabilisasi nilai tukar, BI tidak hanya menaikkan suku bunga, tetapi juga mengeluarkan sejumlah kebijakan tambahan. Pertama, BI menaikkan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada seluruh tenor 6, 9, dan 12 bulan.

Langkah ini bertujuan meningkatkan imbal hasil bagi investor asing agar investasi portofolio di Indonesia tetap kompetitif. Kedua, BI memberikan insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) sebesar 10 persen bagi investor asing. Insentif ini diharapkan dapat mengkompensasi kewajiban yang selama ini ditanggung investor dan semakin menarik aliran modal asing. Ketiga, BI membuka kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan.

Langkah ini untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dengan target pertumbuhan Uang Primer (M0) tetap double digit di atas 10 persen. Keempat, BI meningkatkan intensitas operasi moneter baik dalam Rupiah maupun valuta asing, termasuk melalui intervensi di pasar spot dan DNDF di dalam negeri serta transaksi NDF di luar negeri. Gubernur BI menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah evaluasi sejak RDG Bulanan pada 19-20 Mei 2026, yang menunjukkan pelemahan nilai tukar Rupiah lebih dalam dari perkiraan.

Pelemahan ini disebabkan oleh gejolak global yang terus berlanjut, tingginya permintaan valuta asing domestik, dan aliran keluar investasi portofolio asing dari Indonesia. Oleh karena itu, BI memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah lanjutan demi memperkuat stabilisasi Rupiah. BI juga menekankan koordinasi kebijakan moneter dengan fiskal Pemerintah untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan memastikan sasaran inflasi tercapai. Dengan kebijakan ini, BI optimis bahwa tekanan terhadap Rupiah dapat diredam dan stabilitas makroekonomi tetap terjaga meskipun ketidakpastian global masih tinggi.

Masyarakat dan pelaku pasar diharapkan dapat merespons positif langkah-langkah ini untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional





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Bank Indonesia BI-Rate Suku Bunga Nilai Tukar Rupiah Stabilisasi Moneter

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