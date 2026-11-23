Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit yang terus menganga positif di atas Deposit Pihak Ketiga hingga September 2026, memicu kenaikan suku bunga deposito secara signifikan.

Narasi mengenai kesulitan likuiditas di sektor perbankan domestik mulai terdengar jelas seiring dengan perlambatan kinerja lembaga keuangan dalam menghimpun dana masyarakat. Data terbaru dari Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa dinamika ini bukan sekadar spekulasi, melainkan sebuah tren numerik yang terukur dan mengkhawatirkan bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Perbankan tengah menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan arus masuk dana tabungan dengan kebutuhan penyaluran kredit yang kian agresif.

Meleburnya Gap DPK dan Pertumbuhan Kredit

Pertumbuhan Deposit Pihak Ketiga (DPK) mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan capaian awal tahun. Pada awal tahun 2026, perbankan mampu menghimpun dana pihak ketiga dengan laju pertumbuhan tahunan yang sangat tinggi, mencapai 13,48 persen. Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kuat terhadap sistem perbankan saat itu. Namun, momentum positif tersebut tidak bertahan lama dan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan secara bertahap.

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Memasuki September 2026, capaian pertumbuhan DPK telah menyusut menjadi 8,22 persen secara tahunan. Penurunan ini menciptakan kesenjangan yang berbahaya ketika disandingkan dengan kinerja penyaluran kredit yang justru terus berlari kencang di jalur sebaliknya. Pada Januari 2026, penyaluran kredit perbankan baru tumbuh 9,96 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut sudah mulai menunjukkan angka yang kompetitif, namun belum melewati batas toleransi DPK.

Kondisi berubah drastis pada September 2026, di mana kucuran kredit kian mengalir deras dengan pertumbuhan menjadi 13,26 persen secara tahunan. Awalnya, masih terdapat kesenjangan positif antara pertumbuhan kredit dan DPK. Namun, pada Juni 2026, titik balik terjadi di mana pertumbuhan kredit secara resmi menyalip DPK, sehingga menciptakan gap negatif pertama. Posisi gap negatif ini kian melebar signifikan di bulan September 2026, menandakan ketimpangan likuiditas yang serius.

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Reaksi Suku Bunga dan Strategi Perbankan

Susutnya pertumbuhan DPK ternyata dibarengi secara langsung dengan kenaikan suku bunga simpanan oleh berbagai bank. Berdasarkan data resmi dari Bank Indonesia, telah terjadi kenaikan bunga deposito yang cukup signifikan. Angka bunga deposito meningkat menjadi 5,55 persen pada September 2026. Kenaikan ini merupakan respons langsung dari institusi keuangan untuk menarik kembali dana masyarakat yang mulai mengalir keluar atau terhenti.

Kenaikan ini sangat kontras dengan kondisi di awal tahun. Di awal tahun 2026, bunga deposito baru sebesar 4,46 persen. Selisih kenaikan sebesar satu persen lebih ini menunjukkan tekanan inflasi atau kebutuhan likuiditas mendesak yang dihadapi oleh perbankan. Fenomena ini menyiratkan bahwa perbankan sedang saling berebut likuiditas dengan mengandalkan suku bunga tinggi sebagai instrumen utama.

Strategi menaikkan bunga deposito adalah upaya defensif untuk menahan dana masyarakat agar tidak berpindah ke instrumen lain yang dianggap lebih menguntungkan, atau untuk menutupi kekurangan likuiditas akibat penyaluran kredit yang masif. Namun, metode ini memiliki biaya tersendiri bagi operasional bank dan dapat berpotensi menekan margin keuntungan mereka di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan sebelumnya.

Implikasi terhadap Stabilitas Sektor Keuangan

Kesenjangan antara pertumbuhan kredit yang tinggi dan pertumbuhan DPK yang menurun menciptakan risiko likuiditas yang nyata. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengawas perbankan memiliki tugas krusial untuk memastikan bahwa kenaikan biaya dana tidak memicu inflasi lebih lanjut atau menyebabkan ketidakstabilan harga barang dan jasa. Jika bank-bank terus menerus menaikkan bunga deposito untuk menarik dana, biaya modal bagi masyarakat dan korporasi juga akan ikut naik.

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Prospek sektor perbankan ke depannya akan sangat bergantung pada kemampuan mereka menyeimbangkan buku neraca. Mereka perlu meningkatkan produk deposito non-bunga atau menawarkan nilai tambah lain kepada nasabah agar tidak sepenuhnya bergantung pada suku bunga. Bagi masyarakat, fenomena ini berarti bahwa masa-masa bunga tinggi untuk tabungan mungkin akan terus berlangsung dalam waktu dekat, namun dengan potensi risiko ekonomi makro yang perlu diwaspadai bersama.